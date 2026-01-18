David González llenó de elogios al América tras el debut: "Hoy se aplicó bien el plan de juego"

América de Cali debutó de la mejor forma en la Liga Betplay 2026 pues el cuadro dirigido por David González goleó 3-0 al Inter de Bogotá en el Pascual Guerrero.

Tras el compromiso, el mismo entrenador del cuadro 'escarlata' habló ante los medios de comunicación sobre la forma en la que su club enfrentó el primer compromiso oficial del año.

“Esto es del día a día. Hoy se puede pensar que el equipo ya se acopló, pero mañana puede haber un partido donde las cosas no salgan y se diga lo contrario. Por eso se trata de seguir trabajando y mejorando, entendiendo que seguimos aprendiendo todos los días y que aún no estamos listos. Ese proceso es el que nos va a permitir ser cada vez mejores”, mencionó.

Del mismo modo, el mandamás habló sobre las formas en las que el club está construyendo una idea de juego y una dinámica que inicia a dar resultados.

“Queremos mostrar en la cancha lo que se trabaja durante la semana. Desde el semestre pasado ya se vieron cosas que se van a potenciar cada vez más, ahora que tenemos más tiempo y semanas largas de trabajo. Hoy se aplicó bien el plan de juego, se ejecutó lo que se había preparado y siempre es muy satisfactorio que lo que uno planea se vea reflejado y nos permita ganar un partido”, destacó.

Finalmente, González habló sobre los refuerzos del club y la necesidad de traer un delantero para conformar una nómina con mayor competencia.

"En cuanto a la plantilla, la prioridad es un punta, un número ‘9’, y no solo uno sino, a lo mejor, dos. Trataremos de suplir esa posición lo más pronto posible y también estamos esperando que la recuperación de Marcos Mina sea satisfactoria y rápida para tenerlo compitiendo por ese lugar”.