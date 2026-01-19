América de Cali confirmó dos nuevos refuerzos para 2026

América de Cali se prepara para disputar la temporada 2026 en la Liga BetPlay femenina, en la que intentará mejorar los resultados del 2025, año en el que alcanzó los cuadrangulares semifinales.

Con el objetivo de lograr los objetivos, el conjunto 'escarlata' ha confirmado el regreso de Andrés Usme como director técnico.

Además, América volverá a contar con la experimentada delantera Catalina Usme, quien regresa al equipo vallecaucano después de un paso por Turquía, México y Perú.

América anunció más refuerzos

Este lunes 19 de enero, América de Cali confirmó dos nuevos refuerzos para el plantel femenino.

Se trata de Obeida Mendoza y Génesis Flórez.

Mendoza se suma a América, después de disputar las temporadas 2024 y 2025 en Junior de Barranquilla.

En el último año jugó 16 encuentros y marcó dos goles.

Por otro lado, la delantera venezolana Génesis Flórez llega a América, luego de destacarse en ADIFFEM en la Primera División Femenina de su país.

Obeida Mendoza y Génesis Flórez se suman a Tatiana Castañeda y Mayra Neira como refuerzos de América para el 2026.