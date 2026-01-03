América de Cali confirmó el fichaje de un experimentado delantero venezolano, una incorporación que ilusiona a su hinchada y que representa una apuesta clara por jerarquía, recorrido internacional y ambición deportiva de cara a una temporada exigente.

A sus 31 años, Darwin Machís llega al cuadro rojo como agente libre, tras su más reciente paso por Universidad Central de Venezuela, club en el que buscó continuidad y ritmo competitivo luego de varios años en el fútbol europeo. Ahora, el atacante asume un nuevo desafío con la firme intención de recuperar su mejor nivel y volver a ser determinante en el último tercio del campo.

El nombre de Machís no es ajeno para los hinchas en Sudamérica. Su carrera está marcada por una extensa experiencia en ligas de alto nivel, especialmente en Europa, donde dejó huella en clubes de renombre. En España, defendió los colores de Granada, Valladolid y Cádiz, siendo protagonista en varias campañas de LaLiga.

Allí destacó por su velocidad, desequilibrio por las bandas y capacidad para aparecer en momentos clave. Además, tuvo un paso por el Udinese de Italia, sumando minutos en la exigente Serie A y ampliando su bagaje internacional.

Justamente este fue uno de los factores que más valora el cuerpo técnico encabezado por David González, quien ve en Machís a un futbolista con la madurez necesaria para liderar procesos y marcar diferencias en competencias de alto voltaje.

América no solo piensa en el presente inmediato, sino también en construir un plantel competitivo que pueda responder tanto a nivel local como internacional.

La llegada del venezolano se produce en un contexto especial para el club escarlata. El equipo tendrá por delante dos grandes retos: la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana 2026, torneo en el que América de Cali espera ser protagonista y recuperar el prestigio continental que históricamente lo ha acompañado.

Machís, por su parte, asume este reto como una oportunidad de relanzar su carrera. Consciente de que el fútbol colombiano es cada vez más competitivo, el delantero llega con la motivación de convertirse en una de las referencias ofensivas del equipo.

Más allá de los números, el fichaje también tiene un componente simbólico. América apuesta por un nombre reconocido en el continente, un futbolista de selección y con recorrido en escenarios de máxima exigencia. Para la afición, representa la esperanza de ver a su equipo peleando títulos y dejando huella en el ámbito internacional.