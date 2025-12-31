América de Cali sigue moviendo el mercado de fichajes de cara a lo que será la temporada del año 2026. El equipo comandado por David González busca hacer una nómina competitiva pensando en la Liga Betplay yla Copa Sudamericana.

Lea también América confirma el regreso de un doble campeón con el equipo

Desde la capital del Valle del Cauca, los primeros anuncios de incorporaciones ya han empezado a sonar. El primer nombre en sumarse a la casa roja fue Marlon Torres, quien estuvo en los últimos dos títulos y vuelve a Cascajal para reforzar la defensa de los diablos rojos.

Sin embargo, uno de los nombres que ha despertado la atención de la hinchada en las últimas horas es la posible llegada de Wilmar Barrios. Desde varios lugares se empezó a mencionar la posibilidad de que el mediocampista con pasado en la Selección Colombia llegará al onceno rojo.

Los rumores alcanzaron a ilusionar a miles de aficionados americanos que soñaban con tener un futbolista de jerarquía en la escuadra caleña. La realidad es que la posible llegada del volante al América o cualquier equipo del FPC está más lejos de lo pensado.

Barrios tiene un contrato actualmente con el Zenit hasta junio de 2027. Por ello, cualquier equipo que quiera ficharlo tendría que pagar la cláusula de rescisión, que puede ser una suma bastante alta.

Sumado a ello, el valor del pase del jugador cartagenero ronda los 7 millones de euros. Una cifra que duplica con creces, lo que en su momento los escarlatas tuvieron que pagarle a Racing con el fichaje de Juan Fernando Quintero.

Con esto, también se ha revelado que actualmente el sueldo de Barrios en el cuadro ruso ronda los 2,7 millones de euros, una cifra con la que perfectamente los rojos podrían pagar toda su nómina. Por lo anterior, el fichaje de Barrios y su regreso al FPC en este momento, pasa por la utopía.

Lea también América barre la casa: los doce jugadores que se van del equipo en 2026

América sigue trabajando en lo que será la construcción de la nómina de 2026. Sumadas a las salidas, los rojos estarían muy cerca de concretar las llegadas de Yeison Guzmán y Darwin Machís.