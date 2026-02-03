América presentó su delantero: las cifras que respaldan al goleador

América de Cali cerró uno de sus movimientos más esperados del mercado, la posición de centro delantero estaba al caer. El artillero Daniel Valencia ya se encuentra en la capital del Valle, el conjunto escarlata confirmó su primera experiencia fuera del fútbol de Ecuador.

Valencia, nuevo delantero del América: "Me atrajo el cariño de la hinchada y ese apoyo que tiene hacia el jugador"

El atacante llega para reforzar el frente ofensivo del equipo en la Liga Colombiana y la Copa Sudamericana. Valencia arribó este fin de semana a Cali, la firma de un vínculo en principio será por tres temporadas.

A su llegada, el futbolista de 29 años expresó su satisfacción por asumir este nuevo desafío: “Estoy muy contento por este reto y con muchas ganas de hacer las cosas bien”, afirmó ante los medios.

El delantero explicó que su llegada se concretó de manera rápida y que llega con ritmo competitivo tras cumplir la pretemporada con su anterior club: “siempre me han dicho que es un equipo grande, así como son en Ecuador el Barcelona y Emelec y Liga Deportivo Universitaria de Quito. Me atrajo el cariño de la hinchada y ese apoyo que tiene hacia el jugador”.

Trayectoria de la incorporación del América: delantero Daniel Valencia de 29 años

Everest (2014-2015)

Águilas (2016)

Santa Rita (2017-2018)

América de Quito (2019)

Orense S. C. (2020)

América de Quito (2020)

Universidad Católica (2021)

C. D. Macará (2022-2023)

Manta F. C. (2024-2025)

El diario El País de Cali hizo un análisis detallado de los números de la flamante contratación escarlata: 2018-2019, en la Liga de Ecuador, disputó 24 partidos, de los cuales en 21 fue titular, logrando marcar cinco goles y registró cuatro asistencias.

2019-2020, en la que se cruzó la Pandemia del Covid-19, solo pudo jugar cinco partidos en primera división, sin poder anotar. 2021-2021, jugó 29 partidos de los cuales en 14 fue inicialista, pudo convertir seis anotaciones y dar cinco asistencias.

La temporada 2025/25 sirvió para que el goleador Daniel Valencia se presente con el América: 21 goles

2021-2022, estuvo presente en 21 juegos, de los cuales solamente fue titular en cuatro; marcó dos dianas e hizo un pase gol. 2022-2023, compitió en 28 encuentros, de los cuales fue titular en 11, pudo anotar siete goles y dar una asistencia.

2023-2024, disputó un total de 36 partidos, fue inicialista en 33 de esos cotejos, en los que sacó su poder goleador marcando 17 goles y dando 3 pases gol. 2024-2025, jugó un total de 35 partidos, siendo titular en todos. Además, registró 21 goles y dos asistencias.