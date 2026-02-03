América la manda cambiada con Rodrigo Holgado: hay nueva decisión

Desde que el TAS falló a favor de Rodrigo Holgado después de las polémicas que hubo con su actuación en la selección de Malasia, América de Cali podía continuar con el año de contrato que le queda al delantero argentino y así, solucionar el gran problema de David González en este 2026.

Y es que, David González dejó claro en reiteradas oportunidades que, pese al buen momento que viven, invictos en este arranque de la Liga BetPlay 2026-I, la necesidad recaía en poder conseguir a un delantero como máxima prioridad. Esto se dio justo cuando se levantó la sanción de un año para Rodrigo Holgado.

Lejos de confirmar el regreso del delantero argentino, ficharon oficialmente a Daniel Valencia, delantero ecuatoriano y están a pequeños detalles de cerrar la llegada de Marcelo Pérez, otro atacante paraguayo. Esto podría impactar fuertemente en el futuro de Rodrigo Holgado.

LA MANDAN CAMBIADA CON EL FUTURO DE RODRIGO HOLGADO

Desde el 24 de septiembre, Rodrigo Holgado dejó de jugar con América de Cali y apareció esa investigación que, inicialmente daba para un año de sanción para el delantero argentino. Con su posible regreso, David González dejó claro hace unos días que estarían buscando solucionar su continuidad.

El entrenador antioqueño había afirmado que, “yo tampoco voy a empezar a hablar más porque al final he sido claro, no hemos podido concretar lo de Rodrigo. Existe la posibilidad de que se quede, hemos hablado con él y la idea es que él esté acá antes del fin de semana”.

Bajo ese escenario de que lleguen dos delanteros internacionales como Daniel Valencia (que ya está confirmado) y Marcelo Pérez, se complica el regreso de Holgado al América. De acuerdo con Felipe Sierra, la vinculación de los atacantes nuevos hará que el América deje salir al argentino.

La idea según Felipe Sierra es que el delantero salga en condición de préstamo a algún club. Hay ya opciones de posibles destinos para Rodrigo Holgado, de acuerdo con la llegada de Daniel Valencia y Marcelo Pérez.

Esta medida que tomarían en América con Rodrigo Holgado es que pueda sumar regularidad en otro club para poder regresar en un futuro en caso de que el cuadro escarlata así lo decida. Por ahora, la prioridad no sería contar con el argentino para este 2026.

Por ahora, y, mientras se define su posible destino, Rodrigo Holgado sigue entrenándose con el América de Cali, a la espera de conocer en qué institución jugará en las próximas semanas.