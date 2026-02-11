América de Cali recibe mala noticia de la Dimayor

América de Cali recibió este miércoles 11 de febrero una mala noticia por parte del Comité Disciplinario de la DIMAYOR, después de que se diera a conocer la resolución 015 de 2016.

En el comunicado se reveló que el conjunto 'escarlata' solicitó la suspensión de la sanción que se le había impuesto al mediocampista Josen David Escobar Del Duda.

Escobar fue castigo con dos partidos de inactividad, luego de haber sido expulsado por doble amonestación el pasado 29 de enero en el empate 1-1 con Once Caldas.

Al mediocampista se le reportó por "recibir dos amonestaciones en el mismo partido" y por "protestar decisiones arbitrales conforme al artículo 49 del Código Disciplinario Único de la FCF".

América solicitó suspensión parcial de la sanción

América de Cali le solicitó al Comité Disciplinario de la DIMAYOR suspender de manera parcial la sanción que se le impuso a Josen Escobar, teniendo en cuenta el reglamento.

Según las reglas del Fútbol Profesional Colombiano, a un jugador que haya cumplido la mitad de una sanción, de acuerdo a algunos detalles, se le puede suspender el castigo con algunos condicionamientos.

Comité Disciplinario negó solicitud

Tras analizar la situación, el Comité Disciplinario del Campeonato negó la solicitud de América de Cali, ya que el número de partidos de sanción se determinó, teniendo en cuenta la decisión del árbitro durante el partido.

"El Comité Disciplinario del Campeonato decidió NEGAR la solicitud presentada por el Club América de Cali S.A. y el jugador JOSEN DAVID ESCOBAR DEL DUCA, relativa a la suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción impuesta mediante la Resolución No. 009 de 2026, al considerar que dicha sanción se originó en una decisión disciplinaria adoptada por el árbitro del partido como suprema autoridad del encuentro y que la actuación posterior de este órgano se limitó a determinar su alcance conforme al marco normativo aplicable, particularmente bajo la figura del concurso de infracciones prevista en el artículo 49 del CDU de la FCF. En consecuencia, este Comité concluyó que no se acreditan circunstancias concurrentes adicionales que justifiquen una nueva modulación de los efectos sancionatorios en los términos del artículo 42 del CDU de la FCF, manteniéndose incólume la sanción impuesta y sus plenos efectos jurídicos", señaló el comité.

Teniendo en cuenta lo informado, Josen Escobar seguirá siendo baja en América y no podrá ser utilizado por el entrenador David González para el partido contra Independiente Santa Fe del viernes 13 de febrero y que corresponde a la fecha 6 de la Liga BetPlay.