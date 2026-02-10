América se echó para atrás con delantero: lo descartó cuando ya era un hecho

Rodrigo Holgado no continuará en el América de Cali y jugará en condición de préstamo en Coquimbo Unido después del fallo provisional a favor del delantero argentino. Los escarlatas tomaron esa medida cuando ya estaban por definir a dos de sus nuevos delanteros internacionales.

Vea también: Vuelve la Liga BetPlay a El Campín: directivos del FPC inspeccionaron trabajos de Sencia

Por un lado, el primero era Daniel Valencia, delantero o extremo ecuatoriano que viene con un registro atractivo de goles en Manta de Ecuador. Valencia terminó firmando y espera por la decisión de David González para ser titular en la Liga BetPlay y en la Copa Sudamericana.

Pese a haber fichado a un delantero, el club también estaba buscando a un segundo atacante internacional. Lo de Rodrigo Holgado podía ser una solución, pero llegaron a un acuerdo para que se fuera cedido. En ese orden de ideas, el otro objetivo en el mercado de fichajes era el paraguayo, Marcelo Pérez de Huracán de Argentina.

CUANDO TODO PARECÍA UN HECHO, AMÉRICA NO SIGUIÓ CON LAS NEGOCIACIONES CON MARCELO PÉREZ

Marcelo Pérez, un delantero de Huracán y que ha pasado por Sportivo Luqueño era la prioridad junto con Daniel Valencia que terminó llegando a la institución. De acuerdo con información de Felipe Sierra junto con Adriano Savalli, América ya tenía definido un acuerdo total con el ‘Globo’, ya había intercambio de documentación, pero algo se rompió en las conversaciones.

Según las fuentes citadas, el América de Cali comunicó que no va a continuar con la negociación. Se echaron atrás cuando todo parecía ya un hecho. En ese sentido, la intención del cuadro escarlata sigue siendo la misma. Ir por otro objetivo en el mercado de fichajes.

Le puede interesar: Selección Colombia: CAV dio sus tres centrodelanteros para el Mundial 2026

A lo largo de este arranque liguero, David González ya ha dado a conocer la gran preocupación que ha tenido con la zona ofensiva. Buscó a un delantero y contrató a Daniel Valencia, pero el ecuatoriano no era el único que estaban buscando. Quieren otro perfil, pero Marcelo Pérez ya no será ese objetivo para el entrenador antioqueño.

Por ahora, el club tiene a Daniel Valencia que recientemente llegó y no ha debutado todavía, además de Kevin Angulo y de Yojan ‘Papula’ Garcés. Estos dos jugadores son futbolistas de proyección y no tendrán tanta cabida a lo largo de la Liga Betplay.

Habrá que esperar cuál será el otro perfil que buscan en el mercado de fichajes. En esta ventana ya se le cayeron dos futbolistas, por un lado, el uruguayo José Neris de Colón de Santa Fe por negociaciones que se fueron complicando paso a paso y ahora con el paraguayo Marcelo Pérez.

Lea también: Santa Fe rompería el mercado con jugador de selección Uruguay; vendría de España

Lo que sí queda claro es que buscan completar sus cupos de jugadores internacionales. Con ese panorama, el atacante que peleará con el ecuatoriano Daniel Valencia será un futbolista extranjero.