América, en negociaciones para el regreso de un 'veterano'

América de Cali avanza en las negociaciones para concretar el regreso de un mediocampista experimentado, movimiento que ha empezado a generar expectativa entre los aficionados de cara al primer semestre de 2026.

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que Carlos Sierra estaría muy cerca de volver al América, club al que ya defendió en dos etapas anteriores y con el que mantiene un vínculo especial.

Lea también América está por fichar a un defensa central con pasado en el Cali

El futbolista de 35 años viene de desempeñarse en Llaneros FC y, de cerrarse el acuerdo, afrontaría su tercera etapa con América, esta vez con la misión de aportar experiencia y equilibrio en la mitad del campo.

Sierra sería del agrado de David González, actual entrenador del equipo vallecaucano, quien ya habría dado el aval para que la dirigencia continúe con las gestiones y concrete su incorporación.

El volante se caracteriza por su labor como mediocampista de primera línea, rol en el que ha sabido destacarse a lo largo de su carrera por su orden táctico y capacidad de recuperación.

Balance de Carlos Sierra como futbolista de América

Los dos primeros ciclos de Carlos Sierra en América se dieron entre 2019 y 2020, y posteriormente entre 2021 y 2022, con un intervalo en el que fue cedido a Deportes Tolima. En la Mecha, el barranquillero ha disputado 148 partidos con un registro de 25 goles; además levantó dos títulos de primera división con el cuadro vallecaucano.

A lo largo de su trayectoria, el jugador que habitualmente porta el dorsal número 4 también ha vestido las camisetas de Independiente y Tauro de Panamá, Deportivo Lara de Venezuela, Deportes Iquique de Chile, Deportes Tolima, Junior FC, Atlético Nacional y Llaneros FC.

Lea también Jarlan Barrera fue ofrecido a un club 'grande' de Liga BetPlay

Estadísticas de Carlos Sierra con Llaneros FC

Durante la temporada 2025, Sierra disputó 30 partidos con Llaneros, acumulando 1.843 minutos, en los que aportó tres goles y recibió cinco tarjetas amarillas.

Todo apunta a que en los próximos días se hará oficial el regreso de Carlos Sierra al América de Cali, que apostaría por su experiencia para fortalecer el mediocampo en el inicio de 2026.