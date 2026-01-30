David González le exigió a la dirigencia de América tras empatar con Caldas: "tiene que ser ya"

América de Cali y Once Caldas igualaron 1-1 este jueves 29 de enero en el estadio Pascual Guerrero, en compromiso correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay, un resultado que dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico escarlata.

El conjunto visitante se fue arriba en el marcador con un gol de Luis ‘Niche’ Sánchez al minuto 10, aprovechando una desatención defensiva del América en el arranque del compromiso.

La reacción del equipo local no tardó y apenas nueve minutos después, Mateo Castillo apareció para decretar el empate a los 19’, en una acción que devolvió la ilusión a los cerca de 15 mil aficionados que asistieron al Pascual.

A partir de ahí, el partido se tornó de ida y vuelta, aunque la gran figura de la noche terminó siendo Joan Parra, arquero de Once Caldas, quien sostuvo el empate con varias intervenciones clave ante los intentos del América.

En el tramo final del compromiso, el equipo dirigido por David González buscó con insistencia el gol de la victoria, pero se encontró con un rival bien plantado y con la expulsión de Josen Escobar al minuto 90+7’, lo que terminó de complicar el cierre del juego.

David González habló tras América 1-1 Once Caldas

En rueda de prensa, el técnico David González destacó aspectos positivos pese al empate. “Fue un partido con cosas muy buenas, pese al sinsabor de no haber ganado”, señaló, valorando el rendimiento mostrado en varios pasajes del encuentro.

El entrenador fue enfático al referirse a la necesidad de reforzar el ataque. “La espera no puede continuar en la contratación de un delantero, tiene que ser ya o ya”, afirmó, dejando claro que el equipo necesita con urgencia un ‘9’., enviándole un mensaje a la dirigencia

Sobre ese punto, agregó que el eventual refuerzo deberá adaptarse rápidamente. “El ‘9’ se va a tener que acoplar al grupo porque en este momento ni siquiera sabemos quién es”, comentó, evidenciando la incertidumbre que existe en el mercado.

América contará con Rodrigo Holgado

González también habló del respaldo de la hinchada y de la situación de Rodrigo Holgado, quien cuenta con una medida cautelar que lo habilita, y quien es esperado en Cali el fin de semana.

Además, aseguró que el equipo aún tiene margen de crecimiento: “Nosotros seguimos y no hemos tocado nuestro techo, podemos ir más allá”.

En la próxima fecha, América visitará a Atlético Nacional el miércoles 4 de febrero a partir de las 8:00 p. m.