América goleó a Alianza y se acerca a la cima de la Liga BetPlay

América de Cali se mantiene en la parte alta de la Liga BetPlay al golear este sábado 28 de febrero a Alianza FC con un contundente marcador de 3-0 en partido válido por la fecha 9.

Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Rafael Carrascal marcaron los goles del equipo vallecaucano.

América de Cali fue contundente en el primer tiempo al abrir el marcador y sacar una ventaja considerable sobre un pobre Alianza, que demostró un pobre rendimiento, el cual lo tiene en la última posición del campeonato.

En el minuto 18, los escarlatas celebraron el primer tanto del partido, después de que el árbitro central, con ayuda del VAR, sancionara una falta y penal sobre Mateo Castillo.

Yeison Guzmán no tuvo problema para ejecutar la infracción con un sólido remate de derecha que venció la resistencia del guardameta de Alianza.

A pesar de que el equipo de Valledupar trató de reaccionar, el conjunto dirigido por David González se mantuvo ordenado para defender el resultado favorable y generar contragolpes para ampliar el resultado.

En el minuto 36, Josen Escobar lanzó un largo pase con destino de Yeison Guzmán, que en una brillante acción individual habilitó al atacante Daniel Valencia.

El delantero se acomodó y logró el 2-0 tras un fuerte remate de derecha.

América aseguró la victoria en el segundo tiempo

En el segundo tiempo, América de Cali aprovechó el jugador de más, luego de la expulsión de Wiston Fernández, mediocampista de Alianza.

Los escarlatas lograron el 3-0 en el minuto 55, gracias a un golazo de media distancia anotado por Rafael Carrascal.

En el complemento del partido, América de Cali resguardó jugadores como Mateo Castillo, Daniel Angulo, Omar Bertel y Tilman Palacios, ya que el jueves 5 de marzo enfrentará a Atlético Bucaramanga en la Copa Sudamericana.

Con la victoria sobre Alianza, el equipo escarlata llegó a 16 puntos, mientras que el equipo de Valledupar sigue en la última posición con tres unidades.

En la próxima fecha de la Liga BetPlay, América tendrá descanso y volverá a la actividad el lunes 9 de marzo enfrentando a Deportivo Paso en duelo válido por la décima.

Alianza Fc tendrá acción el jueves 5 de marzo en condición de visita frente a Junior.