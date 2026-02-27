Principio de acuerdo: ¿Quién es el nuevo delantero del América de Cali?

América estaría cerca de fichar a su último fichaje del semestre, el cupo número 25 tiene plazo de ser inscrito hasta el próximo 6 de marzo, pero el cuadro escarlata comandado por David González parece haber encontrado al jugador indicado para cerrar el plantel. Ente semana fue tema de conversación, el elegido sería un viejo conocido del FPC.

América de Cali completa su plantel: David González esperaba por el delantero

Esta semana David González aseguró sobre el fichaje: “definitivamente estamos todavía a la espera por concretar una incorporación más. No hay forma de decidir que puede ser uno, puede ser el otro que es este o aquel. Estamos contemplando varias opciones, trataremos de la que la que se pueda concretar hacerlo y así de esa manera poder llegar a tener ya, digamos un plantel completo, a pesar de que de que sería solamente él”.

"Por ahora no es una posibilidad": González le bajó el pulgar a Michael Rangel. El equipo americano espera avanzar en la Copa Sudamericana: “el plantel yo creo que ya está bastante conformado, necesitamos a alguien que nos pueda dar ese recambio en la parte de arriba y esperamos poder hacerlo antes de que llegue ese cierre de pases”.

Tomás Ángel, en Cascajal: principio de acuerdo con el cuadro escarlata

El Super Combo del deporte asegura que el delantero colombiano habría estado en la mañana del viernes en la sede deportiva del equipo, en Cascajal. El periodista Julián Capara fue más allá: " Principio de acuerdo entre América de Cali y Tomás Ángel. Si se ajustan detalles finales, el delantero firmará hasta diciembre de 2026 con posibilidad de extender un año más si se cumplen objetivos deportivos".

El goleador fue ofrecido al fútbol argentino, a Independiente, sin embargo las negociaciones no prosperaron. Tomás Ángel tiene 22 años y nació en Birmingham, Inglaterra, cuando su padre defendía la camiseta del Aston Villa.

El atacante hizo inferiores en Atlético Nacional: allí debutó en Primera y luego saltó al fútbol de Estados Unidos, también integró la Selección Sub 20 de Colombia (jugó el Mundial Sub 20 de 2023 en Argentina).

En la temporada 2025 jugó 22 partidos y marcó 3 goles con el San Diego FC y en el 2024 militó en el Phoenix Rising jugando 15 partidos y anotando 3 goles, esas son las estadísticas de Tomás Ángel Gutiérrez. En la Liga entre el 2021 y el 2023 actuó con Nacional en 40 partidos y consiguió 6 goles.