Cristian Barrios seguiría en América: cambio de planes desde Junior

América de Cali

El extremo podría continuar su carrera en América de Cali pese a los rumores.
Jhon Edison Sandoval Castro
Cristian Barrios, que era una de las cartas para firmar por Junior de Barranquilla, no llegaría al cuadro rojiblanco. El onceno atlanticense habría descartado la contratación del extremo después de lograr un acuerdo para la llegada de Luis Fernando Muriel.

Por ello, desde América la situación ya ha sido notificada. La versión confirmada por Fuad Char ha despertado las alarmas en el elenco escarlata que de antemano ya saber que el jugador será resistido por la hinchada en caso de permanecer en el cuadro de David González.

