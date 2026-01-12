América hizo oficial un cambio en su uniforme para 2026

América de Cali hizo oficial este domingo 11 de enero la llegada de su nuevo patrocinador deportivo de cara a la temporada 2026.

A través de sus redes sociales, el club escarlata publicó una imagen en la que confirmó que, a partir de este año, sus uniformes serán diseñados y confeccionados por la marca Reebok.

Lea también Selección Colombia: fixture de la Copa América de Futsal 2026

De esta manera, será la primera vez en la historia de América de Cali que la marca británica vista al equipo vallecaucano, marcando un hecho inédito en la indumentaria del club.

Para anunciar el nuevo vínculo, América utilizó la palabra “Ree-Nacer”, en un juego de palabras que hace alusión tanto a la marca como a una nueva etapa institucional.

“Dos historias se encuentran para ocupar el lugar que les pertenece”, fue el mensaje que acompañó la publicación con la que el club hizo oficial el acuerdo con Reebok.

Con esta decisión, el América deja atrás tres años y medio en los que fue vestido por la marca francesa Le Coq Sportif, periodo en el que disputó competencias locales e internacionales.

Se espera que en los próximos días el club presente de manera oficial el nuevo uniforme, con el que afrontará la temporada 2026 en todas sus competiciones.

Lea también Nacional busca a un ex Selección Colombia para remplazar a Marino Hinestroza

Retos de América en 2026

En lo deportivo, América de Cali tendrá un año exigente, pues además de la Liga BetPlay, disputará la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Atlético Bucaramanga, a partido único en el estadio Pascual Guerrero.

Altas de América para el primer semestre de 2026

Finalmente, en cuanto al mercado de fichajes, no se descarta que el club anuncie una incorporación más, recordando que ya están confirmadas las llegadas del arquero brasileño Jean Fernandes, Marlon Torres, Dany Rosero, Carlos Sierra y el mediapunta venezolano Darwin Machís.



