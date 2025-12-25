América inició conversaciones con futbolista brasileño: ¿de quién se trata?

Uno de los equipos colombianos que tendrá acción en la próxima Copa Sudamericana será nuevamente el América de Cali, conjunto que recordemos ya había tenido participación en esa competencia internacional en este 2025 logrando avanzar hasta los octavos de final, fase en la que caería eliminado por Fluminense.

Aunque el equipo dirigido por el técnico David González no sumó títulos en este año, logró terminar esta temporada de manera decorosa, entrando a los cuadrangulares de la última Liga BetPlay y ocupando el segundo puesto en el grupo a tres puntos del líder Junior.

Lea también: Revolcón en Liga BetPlay; club antioqueño se despide de 11 jugadores

En otras noticias: el polémico formato que la Conmebol aplica a sus competencias internacionales

América busca arquero y se fijó en un brasileño

Pensando en volver a ser protagonista en las competencias del 2026 y pelear títulos, el equipo escarlata sabe que debe reforzar algunas de sus líneas, especialmente la posición del arquero, recordando que Joel Graterol y el uruguayo Santiago Silva no seguirán en el plantel para la siguiente temporada.

Pues bien, en la búsqueda de un nuevo guardameta que haga competencia a Jorge Soto en el arco americano, apareció la opción del brasileño Jean Fernández, portero de 30 años que desde abril pasado rescindió su contrato con Cerro Porteño de Paraguay y se encuentra sin club.

Lea también Los cinco jugadores de Selección Colombia que estarían en riesgo para jugar el Mundial

La trayectoria de Jean Fernández

El arquero que surgió y debutó como profesional en el fútbol de la Primera División militando en el Bahía de Brasil, ha vestido la camiseta de clubes como Sao Paulo, Atlético Goianiense y Cerro Porteño, este último donde estuvo por alrededor de cuatro temporadas en dos etapas diferentes.

Fernández, quien salió de Cerro Porteño con 167 partidos disputados, más de 160 paradas y 1 título de liga en el Torneo Clausura del fútbol paraguayo en 2021, acumuló luego de esa coronación cinco subcampeonatos que no convencieron a la hinchada y que como consecuencia motivaron a su salida de la institución.