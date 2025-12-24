Revolcón en Liga BetPlay; club antioqueño se despide de 11 jugadores

El 2025 va llegando a su final y en contraste a eso, el mercado de fichajes en el fútbol colombiano empieza con sus movimientos, donde los clubes de la Liga BetPlay analizan posibles refuerzos y le dan salida a jugadores que consideran ya han cumplido su ciclo en el equipo.

Pues bien, los clubes afrontarán el 2026 con distintos retos, algunos con el objetivo primordial de pelear títulos y otros con la intención de alejarse de la zona del descenso.

Conjunto antioqueño se despide de 11 jugadores

Uno de los equipos que más tendrá cambios en este mercado de fichajes será Águilas Doradas, conjunto dorado de Antioquia que estuvo cerca de avanzar a los cuadrangulares en la pasada Liga BetPlay y que ahora ha decidido iniciar un nuevo proyecto deportivo con varios cambios en su plantilla, incluyendo modificación en su dirección técnica.

Y es que según información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, del equipo dorado saldrán 11 jugadores y no estarán para el proyecto del 2026 encabezado por el técnico Juan David Niño, en esa lista aparecen Wilson Morelo, Wuilker Fariñez, Johan Caballero, Matías Ramírez, Yony González, Tomás Salazar (asume como gerente deportivo), Harrison Mancilla, Sebastián Guerra, Cristian Blanco, Delvin Alfonzo y Anderson Plata.

Los refuerzos de Águilas Doradas para el 2026

Hasta el momento, el conjunto antioqueño ha sumado a sus filas al volante Bryan Urueña (procedente de Llaneros), al centrocampista Andrés Ricaurte (Fortaleza) y al exarquero de Millonarios, Iván Arboleda.

Se prevé que Águilas Doradas anuncie más refuerzos de cara a la próxima temporada teniendo en cuenta el número de bajas que ha tenido, equipo que tendrá la misión principal en la próxima Liga BetPlay de avanzar de ronda y pelear instancias importantes, sabiendo que en la Tabla del Descenso tienen buen margen sobre los equipos más comprometidos.