Quedan seis meses para que ruede la pelota en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México para presenciar un Mundial histórico con 48 selecciones y con la presencia nuevamente de la Selección Colombia que no pudo estar en 2022. Junto con Néstor Lorenzo, la base del combinado nacional parece ya estar fijada.

Néstor Lorenzo ha dejado la puerta abierta para los jugadores que se puedan sumar antes de la Copa del Mundo, pero siempre ha mantenido que ya tiene una base definida de seleccionados y que habrá pequeños cambios a la hora de definir a los 26 convocados.

James Rodríguez no ha conseguido equipo, pero seguramente, será convocado pese a la poca regularidad y los temas de los problemas físicos que ha acarreado en el último tiempo. Es un líder y es el referente, por lo cual no habría problema para mantenerse y portar la cinta de capitán.

Sin embargo, sí hay otros casos completamente distintos por una u otra razón que podría condicionar a posibles convocados que han hecho parte de la convocatoria en últimos partidos. Los problemas físicos y el nivel en sus respectivos equipos podrían acabar con todo.

CINCO JUGADORES QUE PODRÍAN PERDERSE EL MUNDIAL CON LA SELECCIÓN COLOMBIA

Néstor Lorenzo tendrá menos de seis meses para definir la lista oficial y esto dependerá mucho de la salud de los jugadores y del nivel que estén demostrando. Por esta razón, entre los futbolistas en riesgo de cara al Mundial están Jhon Jáder Durán, Juan David Cabal, Luis Sinisterra y los volantes de marca, Juan Camilo Portilla y Kevin Castaño.

Empecemos con Jhon Jáder Durán que se recuperó de una lesión duradera en el Fenerbahce y que no ha podido contar con la suerte goleadora esperada en el equipo turco. 15 partidos y apenas cuatro goles para un delantero obligado a marcar. Sumado a ello, le ha costado regresar en su mejor versión y esto le puede condicionar para afrontar la Copa del Mundo.

El delantero tendrá que romper las redes en Turquía para poder afianzarse y para poder regresar a la Selección Colombia para competir la posición frente a Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez.

Los temas de Juan David Cabal y Luis Sinisterra pasan por situaciones físicas que podrían complicar sus presencias en el certamen. Cabal era uno de los futbolistas que Néstor Lorenzo iba a convocar previamente, pero llegaron las lesiones, una de ligamentos y luego tuvo otra recaída. Sinisterra, que cambió de club recalando en Cruzeiro tampoco ha podido afianzarse por las lesiones.

El extremo de Santander de Quilichao se ha perdido 35 encuentros a lo largo del año y cuando juega, hay ese miedo de exponerse y volverse a lesionar que lo ha condicionado bastante tanto en el Bournemouth como en el Cruzeiro. Por su parte, el lateral izquierdo o defensor central no ha estado en 51 encuentros y en la fecha pasada con la Juventus frente a la Roma no estuvo convocado.

Mientras tanto, la preocupación también aparece con el futuro de Kevin Castaño y de Juan Camilo Portilla. El mediocentro de River Plate ha perdido la confianza de la hinchada desde que llegó a un equipo de prestigio como el elenco riverplatense, no así la de Marcelo Gallardo que lo sigue alineando de titular.

Su pobre nivel en el mediocampo lo afecta a seis meses de afrontar la Copa del Mundo y habrá que esperar cómo arranca su 2026 con la necesidad de cambiar la cara con respecto a lo demostrado en este año. Juan Camilo Portilla, por su parte, se ganó el lugar en el mediocampo de la selección en la Fecha FIFA ante Australia y brindó un buen partido durante los 81 minutos disputados.

Con Talleres de Córdoba no terminó de la mejor manera en una Liga de Argentina complicada para las aspiraciones del cuadro cordobés y ahora cambió de aires recalando en el recientemente ascendido, Athletico Paranaense de Brasil. El cambio podría venirle bien al vallecaucano.

Hay otros dos que si es por nivel podrían caerse. Sin embargo, siempre han sido 'favoritos' de Néstor Lorenzo como lo son Jhon Arias que no ha despegado ni individual ni colectivamente con el Wolverhampton y Rafael Santos Borré con una racha larga sin goles en Internacional de Porto Alegre.