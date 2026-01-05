América perdería figura de Selección Colombia: venta al exterior sería inminente

Las pretemporadas apuntando a la Liga BetPlay de 2026 ya iniciaron con importantes novedades en cada uno de los clubes participantes en este primer semestre. En el caso del América de Cali, ha habido más bajas que altas en estos momentos por las salidas de Santiago Silva, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Luis Ramos, Luis Paz, Andrés Felipe Roa, Jean Pestaña.

Vea también: Millonarios jugará contra Boca Juniors y River Plate: fechas y sedes confirmadas

En cuanto a fichajes, ya están asegurados Darwin Machís, Carlos Sierra y esperan la oficialización de Jean Fernandes como arquero, Dany Rosero, José Neris y buscan negociar con Junior por Steven ‘Titi’ Rodríguez para competir por un lugar en la delantera.

Sin embargo, esas no serán las únicas bajas o altas que pueda tener el América de Cali para este semestre. Los escarlatas debutarán frente a Internacional de Bogotá esperando tener en óptimas condiciones a sus nuevos jugadores para que David González empiece a trabajar con la nómina que le gustaría. Dentro de esas ausencias, todo parece indicar que tampoco estará Kener González.

SALIDA AL EXTERIOR DE KENER GONZÁLEZ PARECE UN HECHO

Kener González fue uno de los jugadores convocados para la Selección Colombia en el Mundial de la categoría Sub-20. El volante que llegó al América de Cali en calidad de cedido por Internacional de Palmira no tuvo un rol protagónico en su estancia en el cuadro escarlata, pero sí descrestó en la Copa del Mundo.

Le puede interesar: Con un emotivo video, Luciano Pons confirmó en cuál equipo jugará

Como titular en la mayoría de los partidos, fue vital para que la Selección Colombia sellara el tercer puesto superando a su similar de Francia. Por estas situaciones, ha tomado fuerza la posibilidad de salir del país y jugar en otras ligas internacionales. Sin duda alguna, un sueño que cualquier jugador quiere cumplir.

De acuerdo con información de Felipe Sierra, el Internacional de Palmira pidió expresamente que el volante regrese para este semestre. Seguramente, no jugará el Torneo BetPlay, pues, el interés de tenerlo de vuelta es pensando en un traspaso al exterior, algo que parece inminente.









Y es que, su nivel en el Mundial de la categoría juvenil le da la mano para poder estar en el radar de otros clubes internacionales. Internacional de Palmira pide su regreso después de los primeros seis meses disputados con el América de Cali. El préstamo de un año no se pudo cumplir como se esperaba. Habrá que esperar en qué equipo podría estar Kener González, pero todo parece indicar que su futuro estará en el panorama internacional.

Lea también: Néiser llegó pisando fuerte a Brasil: Así lo ve la prensa

De acuerdo con César Mosquera, periodista que se dedica a dar a conocer las joyas del fútbol sudamericano, a principio del año, Wolfsburgo, Borussia Dortmund, Augsburgo, Schalke y Bayer Leverkusen fueron los primeros clubes que se metieron en la puja por su fichaje. Además, hay clubes de la Championship de Inglaterra que querían ficharlo.