América no perdió tiempo y presentó su nuevo fichaje: “Vuelve a ser escarlata”

América de Cali necesita volver a ser protagonista en la Liga BetPlay así como lo hizo en el primer semestre regresando a las fases finales, pero con la urgencia de meterse a una final, algo que escasea desde el 2020 cuando quedó campeón por última vez.

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Poco a poco, el club vallecaucano ha confirmado novedades de cara al segundo semestre del 2026 que arrancará en el mes de julio después del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, los clubes de la Liga BetPlay se siguen armando y algunos ya arrancaron sus pretemporadas para sumar regularidad.

Con todo esto, América no pierde tiempo y ya definió una primera contratación en el ataque con el extremo, Luis Quiñones que llevaba diez años en el fútbol mexicano con equipos como Tigres, Pumas, Puebla, Xolos de Tijuana, entre otros. Ahora, este viernes 19 de junio confirmaron el segundo fichaje para la Liga BetPlay 2026-II.

BRAYAN CÓRDOBA ES EL NUEVO FICHAJE DE AMÉRICA DE CALI

Hace unos días apareció el interés del América de Cali en contratar a un defensor central y el candidato era nada más ni nada menos que Brayan Córdoba, jugador que ya había pasado por las filas escarlatas en el 2023. Un corto paso en la institución que tres años después iba a volver al club.

Brayan Córdoba viene del Cúcuta Deportivo tras su regreso a Colombia por un paso corto en Bulgaria con el CSKA Sofía. La altura de Córdoba llama la atención con su atractivo, 1,91 que ilusiona en el juego aéreo y defensivo. El zaguero ya había pasado por Atlético Nacional, Once Caldas y América.

Lo único que faltaba para definir el fichaje de Brayan Córdoba que ya estaba en negociaciones con el cuadro escarlata era definir el pago de la cláusula de rescisión. Cúcuta ya había dado el sí, de acuerdo con la información de Felipe Sierra.

Bajo ese panorama, América ya pagó la cláusula para definir la salida y en las redes sociales, el club confirmó el fichaje de Brayan Córdoba, “Brayan Córdoba vuelve a ser Escarlata. Fortaleza defensiva, juego aéreo y una nueva etapa para seguir escribiendo esta historia de rojo”.

Después del fichaje de Luis Quiñones, la hinchada se hizo sentir. Piden refuerzos de categoría y dudan bastante de los anteriores extremos que han llegado. En el video que publicaron con las jugadas de Quiñones escribieron que les vendieron la misma idea con Darwin Machis, Jhon Murillo y otros, los cuales no han dado la talla.

EL COMUNICADO DE LAS BAJAS DEL AMÉRICA DE CALI

En un comunicado, el América afirma que inició la pretemporada este jueves 18 de junio y que se trasladarán a México y a Estados Unidos. Justamente, en suelo estadounidense enfrentarán al Houston Dynamo. Además, anunciaron las primeras bajas que tendrán para el segundo semestre.

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Aunque hubo intención y llamadas a Jorge Soto para negociar la renovación, nunca llegaron a un acuerdo y el guardameta pereirano se convirtió en la primera baja en el proyecto para el segundo semestre de los escarlatas.

Manteniendo a David González en la dirección técnica y a Jean Fernandes como arquero después de los rumores, también indicaron los otros jugadores con los que no contarán en el segundo torneo, entre ellos, Dylan Borrero, Darwin Machis, Andrés Mosquera Guardia, Yojan Garcés, Luis Mena, Brayan Correa y Carlos Sierra.