Deossa saldría del Betis y ya tiene mercado: los cinco equipos que lo quieren

En Monterrey, Nelson Deossa fue uno de los grandes jugadores del equipo dirigido por Martín Demichelis tanto en la Liga MX como en el Mundial de Clubes. Los bombazos de afuera del área fueron armas determinantes que pusieron en peligro a los rivales del cuadro regiomontano.

Tras el Mundial de Clubes, Nelson Deossa fue transferido al Real Betis de España en donde no ha podido encontrar la regularidad deseada. Llegó con buenas referencias al club dirigido por Manuel Pellegrini, y el chileno dio declaraciones que ilusionaban. Sin embargo, las cosas no mejoraron para el colombiano.

Pocos minutos en cancha tuvo Nelson Deossa que llegó a Sevilla lesionado. Se recuperó, pero esa fue la tendencia con lesiones que lo dejaron afuera del campo de juego en varias ocasiones. En ese orden de ideas, Betis espera una oferta a que cumpla con las pretensiones del club español y ya hay interesados.

LOS CINCO CLUBES QUE QUIEREN A NELSON DEOSSA

Uno de los primeros equipos que se ilusionó con tener a Nelson Deossa en las filas es nada más ni nada menos que River Plate, equipo que podría salir de Kevin Castaño, el fichaje más costoso del club y traer a Deossa que no seguirá en el Betis la siguiente temporada.

Sin embargo, con el paso del tiempo y con el enfriamiento de la oferta de River Plate al equipo español, aparecieron otros clubes que estarían interesados en contratar al volante colombiano que estuvo en la lista de 55 jugadores para el Mundial sin conformar la lista oficial de 26 futbolistas.

Lea también [Video] Marruecos fue superior a Escocia y sumó su primera victoria en el Mundial

De acuerdo con la información de Felipe Sierra, Nelson Deossa está a la expectativa de definir su futuro y aparecieron opciones en la MLS, Liga MX, Brasileirao, y una de Europa junto con la ya confirmada de River Plate que espera convencer al Betis.

Son cinco clubes, los cuales pelearán por fichar a Nelson Deossa. Los riverplatenses fueron los primeros, pero también suena en Vasco da Gama, América de México, Columbus Crew y en España, el Deportivo La Coruña que acaba de ascender a la Liga de España.

BETIS, A LA EXPECTATIVA POR LA SALIDA DE NELSON DEOSSA

La idea es que en los próximos días estos clubes interesados en contar con Nelson Deossa empiecen a enviar las primeras ofertas para definir el futuro del colombiano. Estos cinco equipos seguramente tendrán que enviar las propuestas que puedan convencer al cuadro bético.

Según la información de Felipe Sierra, Betis ya le hizo saber a Nelson Deossa que no contará con él en la siguiente temporada. Lo que falta es que llegue una propuesta que pueda cumplir con las expectativas del cuadro ibérico.

Lea también Di María reaccionó al gol de Jáminton Campaz: revolucionó las redes

Así las cosas, el futuro de Nelson Deossa tendrá que resolverse en las próximas semanas para iniciar con los exámenes médicos, la presentación y que se vaya uniendo a la institución para preparar el año. Sin duda alguna, en el equipo al que vaya, Deossa tendrá que mejorar su estado físico, pues, las lesiones se han convertido en el principal enemigo.

Una de las razones de su salida del Betis pasa por la poca regularidad que tuvo y por las recurrentes lesiones que tuvo a lo largo de su etapa como jugador del equipo de Sevilla. México podría ser una buena opción, pues ya conoce la Liga MX y América ha demostrado su interés.