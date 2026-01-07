América perdería a otra de sus joyas; se iría al poderoso Flamengo

América de Calipodría perder en próxima horas a una de sus más recientes joyas a pocos días de comenzar la actividad oficial de la temporada 2026.

Se trata del mediocampista Joel Sebastián Romero, quien ha despertado interés del poderoso Flamengo de Brasil.

Según informó la periodista brasileña Raisa Simplicio de Goal Brasil, el mengao ya inició conversaciones para lograr la contratación del futbolista que cumplirá 20 años el próximo 9 de enero.

La intención de Flamengo que fichar a Romero para que se integre al equipo sub 20 y dependiendo de su rendimiento podría ser ascendido al plantel profesional.

"Flamengo está en conversaciones para fichar a Joel Sebastián Romero, del América de Cali. Es un jugador habitual de la selección colombiana sub-20 y, inicialmente, se uniría a la sub-20 del Flamengo incluso jugando para el primer equipo del Cali", explicó Simplicio.

Joel Romero y su paso por la Selección Colombia

Joel Romero llamó la atención de Flamengo y de otros importantes clubes del exterior, teniendo en cuenta lo hecho con la camiseta de la Selección Colombia en la Copa del Mundo sub 20.

Con el equipo nacional en el certamen Mundial registró 234 minutos, los cuales se repartieron en cinco compromisos.

El futbolista del América se desempeñó como lateral por la banda derecha y también como interior por el mismo costado.

¿Cuánto recibiría América por Joel Romero?

A pesar de que no se dieron detalles de las cifras de la negociación, América de Cali podría recibir una cifra cercana a los 500 mil dólares por el futbolista que debutó como profesional en 2025.