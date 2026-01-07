América pierde a ídolo por las lesiones: Piensa en el retiro

Éder Álvarez Balanta no tendrá una segunda oportunidad con la camiseta del América de Cali. El defensor bogotano, de 32 años, estaría muy cerca de poner fin a su vínculo con el club escarlata, luego de una etapa marcada más por las lesiones que por la continuidad futbolística que esperaba cuando regresó al país en 2025.

Balanta llegó al América con el objetivo de relanzar su carrera en el fútbol colombiano, tras un amplio recorrido internacional que incluyó pasos por River Plate de Argentina, Basilea de Suiza, Brujas de Bélgica y Schalke 04 de Alemania. Sin embargo, su paso por Cali no terminó siendo el esperado.

Las lesiones, el principal obstáculo

A pesar de mostrar buen nivel en los partidos que logró disputar, Éder Álvarez Balanta nunca consiguió consolidarse como titular indiscutido. Las constantes molestias físicas y lesiones de consideración le impidieron tener regularidad y competir al ritmo que exige la Liga BetPlay.

Esta situación llevó al jugador y al club a iniciar conversaciones para rescindir de mutuo acuerdo el contrato. Desde el entorno del futbolista se reconoce que su estado de salud actual no le permite rendir al máximo nivel y que necesita someterse a un tratamiento especializado para evaluar su condición física.

Una decisión que iría más allá de América

No obstante, la salida de Balanta del América de Cali podría no ser el único movimiento importante. Según versiones cercanas al jugador, la decisión que estaría analizando va mucho más allá de cambiar de equipo o buscar una nueva oportunidad en otro club.

En los próximos días, Éder Álvarez Balanta definiría su futuro profesional, y no se descarta que contemple seriamente el retiro del fútbol profesional. Una determinación compleja para un jugador que tuvo una carrera destacada en el exterior y que supo ser referente defensivo en varias etapas de su trayectoria.

Por ahora, el América de Cali y el futbolista avanzan en la negociación para cerrar su salida, mientras el propio Balanta reflexiona sobre el siguiente paso en una carrera que, por culpa de las lesiones, podría llegar a su final antes de lo esperado.