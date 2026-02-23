América piensa en el partido de Copa Sudamericana contra Bucaramanga

América de Cali firmó una victoria convincente 3-0 sobre Jaguares en el estadio Pascual Guerrero, en el duelo correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay I-2026. El estratega del equipo escarlata se mostró conforme con los tres puntos que lo catapultan a la tercera casilla de la tabla con 13 unidades.

América jugará contra Alianza el sábado y luego enfrenta al Bucaramanga por Copa Sudamericana

Desde el inicio, el equipo dirigido por David González asumió el protagonismo, aunque en los primeros minutos se encontró con un rival bien ordenado en defensa: “el primer tiempo me parece que erramos un poquito el camino. Tuvimos momentos donde estábamos un poco dispersos, donde estábamos un poco, no manteniendo como muchas ubicaciones que normalmente tenemos y que nos facilitan las cosas y a lo mejor por eso se vio un poco un poco apretado por pasajes”.

La insistencia local tuvo recompensa al minuto 27, cuando Daniel Valencia capitalizó una jugada individual de Darwin Machís para abrir el marcador.

En el complemento, América mantuvo el control del juego y aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Yan Mosquera al 66: “Luego en el segundo tiempo me parece que el equipo volvió a su identidad a buscarlas las llegadas a portería contraria de maneras trabajadas inconscientes Y después resaltar el regreso de Murillo, el regreso de Lucumí, que también había tenido un problema muscular”.

Dos minutos después, Yeison Guzmán amplió la ventaja con un preciso tiro libre que dejó sin opciones al arquero visitante.

Con el dominio asegurado, el conjunto vallecaucano manejó los tiempos del partido y sentenció el resultado en el tramo final. Guzmán, nuevamente protagonista, convirtió desde el punto penal para sellar su doblete y el 3-0 definitivo. Jaguares, por su parte, quedó relegado al puesto 13 con 10 puntos.

América planifica sus próximos encuentros, cruciales, por Liga y por Copa Sudamericana: “De a poco empezar a tener el equipo completo para para todo esto que se viene y el partido de suramericana que también ya dentro de poco lo vamos a tener”.