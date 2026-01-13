Junior perdería a otra figura por interés del exterior

Junior de Barranquilla está en la recta final de su preparación para afrontar la temporada 2026 en la que además de defender el título de la Liga BetPlay, intentará conquistar la Superliga y además tratará de tener una buena presentación en la Copa Conmebol Libertadores.

El conjunto 'rojiblanco' ha reforzado su nómina, después de concretar los fichajes de Jean Carlos Pestaña, ,Juan David Ríos, Jannenson Sarmiento, Kevin Pérez, Cristian Barrios y Luis Fernando Muriel.

Mientras que elementos como José Abad Cuenú, Didier Moreno, Carlos Esparragoza, Jhon Fredy Salazar y Steven Andrés 'Titi' Rodríguez no continuarán en la institución.

Junior perdería a joya por interés desde el exterior

A pocos días para iniciar la competencia oficial cuando enfrente este jueves 15 de enero a Independiente Santa Fe en el partido de ida de la Superliga, en Junior de Barranquilla hay expectativa por definir la continuidad o no del mediocampista Jesús David Rivas.

El futbolista de 28 años, que fue pieza clave en la consecución del título de la Liga BetPlay 2025-II, podría salir del club 'rojiblanco' ante un supuesto interés de Barcelona de Guayaquil.

Según se informó, el club ecuatoriano, por pedido de su nuevo entrenador César Farías, ha demostrado la intención de fichar a Jesús Rivas.

Farías, que dirigió al mediocampista en su paso por Águilas Doradas, quiso ficharlo cuando fue técnico de Junior, pero las negociaciones no se concretaron.

Ahora, que llegó a Barcelona de Guayaquil ha pedido la contratación de Jesús David Rivas como refuerzo para la temporada.

Jesús Rivas tiene contrato con Junior

Actualmente, Jesús David Rivas tiene contrato con Junior de Barranquilla hasta finales de 2028, por lo que cualquier equipo que pretende ficharlo deberá pagarle una importante cantidad de dinero al club 'rojiblanco'.