América rechazó ofrecimiento de un delantero campeón: “Ha sido negada mi vuelta"

Para este mercado de fichajes, el América de Cali se ha movido con las llegadas de Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres, Yeison Guzmán y Dany Rosero. Un libro de pases que viene tomando forma de acuerdo con las necesidades de la plantilla para afrontar la Liga BetPlay en el 2026 con la Copa Sudamericana en juego.

Sin embargo, el mercado de fichajes no estaría cerrado, y el club podría buscar otros perfiles dentro de las opciones que tiene para buscar el título que ha estado distante desde el 2020 cuando ganaron la última Liga BetPlay en la historia.

Justamente, no es algo de este mercado de fichajes el intento de un goleador como Michael Rangel para poder convencer al proyecto deportivo del América de Cali. En repetidas ocasiones el delantero se ha ofrecido para poder llegar a una institución en la que se ha retractado en varias oportunidades de haberse ido.

EL RECHAZO DEL AMÉRICA A MICHAEL RANGEL PARA EL 2026

Como ha sido la costumbre, Michael Rangel volvió a tocar las puertas del América de Cali. El delantero nacido en Floridablanca, Santander ganó en el 2019 la Liga BetPlay vestido como escarlata. Además, fue goleador en dicha competencia y fue elegido en el once ideal.

Tras culminar su aventura por Llaneros de Villavicencio, el jugador santandereano quedó libre y podría negociar con cualquier equipo. Ahí apareció la posibilidad de un regreso al América, más que todo por un nuevo ofrecimiento que por interés expreso del elenco vallecaucano.

De acuerdo con el periodista de Zona Libre de Humo, Andrés Muñoz Ferriño, quien habló con el atacante hace unos días, confirmó nuevamente la ilusión que tiene Michael Rangel de ponerse la camiseta del América de Cali. Sin embargo, como ha sido la tendencia en anteriores ediciones de los mercados de fichajes, la respuesta del club fue rotunda.









Con este rumor de Michael Rangel, el delantero afirmó que, “yo quiero volver al América, lo he intentado por muchos medios, pero no sé qué pasa que me dicen que NO. Ha sido negada la vuelta mía al equipo”. La respuesta parece más que clara por parte de la institución que no está para nada interesado en contar con Rangel, por lo menos no en este mercado de fichajes.

Para esta ventana de transferencias, el América no ha anunciado todavía a un delantero centro con las características similares a las de Michael Rangel y el santandereano podía ser una opción ante las salidas de Luis Ramos y Rodrigo Holgado. Así las cosas, por ahora solo tendrían a Adrián Ramos y a Yojan Garcés como atacantes.

En próximos días tratarán de definir la llegada del uruguayo, José Neris, pero las negociaciones se han enfriado un poco en los últimos días con Colón de Santa Fe, dueño de los derechos deportivos del delantero. El club tiene claro que no le tomará la caña a Michael Rangel y sus ofrecimientos.