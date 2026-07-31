América prende alarmas por nueva lesión de un delantero: se conoció el panorama

Terminó la Fase 1B para el América de Cali en la Copa BetPlay contra Real Cartagena. Con sufrimiento, el cuadro escarlata se quedó con la victoria en el Estadio Pascual Guerrero con un 2-1 y en el Estadio Jaime Morón León igualaron a un tanto.

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Infortunadamente, en este arranque del segundo semestre, David González todavía no ha podido cumplir con la prioridad que tienen en el mercado de fichajes que es nada más ni nada menos que un centrodelantero. Este objetivo ha sido el mismo desde el torneo pasado. Intentaron con José Neris, atacante uruguayo y no llegaron a un acuerdo y se conformaron con Daniel Valencia de Ecuador.

Jorge Daniel Valencia llegó como goleador en dos temporadas con el Manta de Ecuador, pero no ha tenido la suerte deseada. Lleva seis goles y la afición todavía parece estar dividida con el delantero. Para David González aumenta la preocupación con el atacante por una lesión.

CONFIRMAN LA LESIÓN DE DANIEL VALENCIA VS REAL CARTAGENA

Aunque Daniel Valencia completó los 90 minutos, después del compromiso se le vio con molestias en el hombro. Una lesión, que de ser una luxación o una fractura podía dejar a David González con una baja significativa para los próximos retos de la Liga BetPlay.

Los primeros reportes de la lesión del ecuatoriano dan una tranquilidad pensando en que la recuperación no tomaría mucho tiempo descartando un golpe mayor que pueda dejar al delantero por fuera por muchos partidos.

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De acuerdo con información de Andrés Muñoz Ferriño, América seguirá pendiente de la evolución de Daniel Valencia, pero descartan una luxación o una fractura. El periodista de Zona Libre de Humo indicó que el atacante tiene un trauma en el hombro y que será evaluado en los próximos días para dar con el tiempo de recuperación.

Este detalle de las lesiones en América ya empieza a complicar en el arranque del segundo semestre. Los escarlatas ya sufren dos golpes con la baja de Jhon Murillo, extremo venezolano que quedó mal librado en los primeros minutos contra Internacional de Bogotá y ahora Daniel Valencia.

AMÉRICA CONFIRMÓ LA LESIÓN DE JHON MURILLO

Después de la primera victoria de la Liga BetPlay, se confirmó la lesión de Jhon Murillo que no pudo estar en el juego ante Real Cartagena por la vuelta de la Copa BetPlay. El panorama no parece ser tan preocupante, pues, Leonel Cerrudo había señalado que sufrió un esguince leve de tobillo

Afortunadamente no parece grave. La preocupación fue más por la inflamación del tobillo afectado durante el partido ante Internacional de Bogotá. Habrá que esperar cómo evoluciona el extremo, pero según la información de Harold Caicedo de Zona Libre de Humo, Murillo se perderá por lo menos una semana.

Habrá que ver si Jorge Daniel Valencia y Jhon Murillo pueden estar en la segunda fecha de la Liga BetPlay el domingo 2 de agosto cuando reciban en el Estadio Pascual Guerrero al Boyacá Chicó. Por fortuna, las lesiones de ambos no parecen ser graves y esperarán hasta el último momento para tenerlos.