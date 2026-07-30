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Dimayor anunció el aplazamiento de once partidos de la Liga BetPlay 2026-II

La máxima entidad del balompié colombiano anunció además la nueva fecha y horario de nueve de estos juegos.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Dimayor anunció el aplazamiento de once partidos de la Liga BetPlay 2026-II
América de Cali 2026-II // Colprensa

La Dimayor confirmó una serie de modificaciones en el calendario de la Liga BetPlay 2026-II, con el aplazamiento de once partidos correspondientes a las primeras jornadas del campeonato. Junto con la decisión, la entidad también oficializó la nueva programación de la mayoría de los compromisos afectados.

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¿Por qué se movieron once partidos de Liga BetPlay?

Los cambios responden a diferentes situaciones logísticas y de fuerza mayor que impactan la disponibilidad de algunos escenarios deportivos. Entre ellas aparecen los retrasos en las obras del estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira, la realización de eventos en Tunja y los operativos de seguridad que demandará la posesión presidencial en Cali.

Precisamente, esta última situación obliga a modificar encuentros que debían disputarse en la capital del Valle del Cauca, donde las autoridades priorizarán el despliegue de personal para garantizar el desarrollo de los actos oficiales relacionados con el cambio de Gobierno.

Además de los ajustes para las primeras fechas del torneo, la reprogramación también comprende compromisos previstos para jornadas posteriores, con el objetivo de reorganizar el calendario sin afectar el desarrollo general de la competencia.

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Partidos reprogramados de Liga BetPlay 2026-II: fechas y horarios

Fecha 1

Chicó vs Nacional
Miércoles 9 de septiembre
8:00 p. m.
La Independencia

Fecha 3

Inter Bogotá vs Jaguares
Miércoles 5 de agosto
6:15 p. m.
Techo

Chicó vs Alianza
Martes 15 de septiembre
Horario por definir
La Independencia

Cali vs Águilas
Domingo 27 de septiembre
8:10 p. m.
Deportivo Cali

Pereira vs Santa Fe
Martes 29 de septiembre
Horario por definir
Hernán Ramírez Villegas

Fecha 4

Pasto vs Cali
Sábado 8 de agosto
8:30 p. m.
Libertad

Alianza vs Bucaramanga
Domingo 9 de agosto
4:05 p. m.
Armando Maestre Pavajeau

América vs Nacional
Domingo 9 de agosto
8:15 p. m.
Pascual Guerrero

Águilas vs Llaneros
Lunes 10 de agosto
4:00 p. m.
Cincuentenario

Fecha 9

América vs Alianza
Jueves 3 de septiembre
6:00 p. m.
Pascual Guerrero

Chicó vs Once Caldas
Sábado 5 de septiembre
6:00 p. m.
La Independencia

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De esta manera, la Dimayor busca mantener la continuidad de la Liga BetPlay bajo condiciones adecuadas en materia deportiva, logística y de seguridad, mientras los clubes involucrados adaptan su planificación al nuevo cronograma establecido por la organización.

En esta nota

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