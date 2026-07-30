Oficial: América vs Nacional tiene nueva fecha y horario

La Dimayor confirmó la reprogramación del partido entre América de Cali y Atlético Nacional, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El compromiso se disputará finalmente el domingo 9 de agosto a las 8:15 p. m. en el estadio Pascual Guerrero.

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Inicialmente, el encuentro estaba previsto para el sábado 8 de agosto a las 8:30 p. m., pero la organización decidió modificar la programación por motivos logísticos y de seguridad.

Razones del aplazamiento de América vs Nacional

El cambio obedece a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, ceremonia que se realizará el viernes 7 de agosto en Cali y que demandará un amplio despliegue de la fuerza pública.

Ante ese panorama, las autoridades consideraron inviable garantizar los operativos de seguridad para dos eventos masivos en días consecutivos, por lo que solicitaron el aplazamiento del compromiso entre escarlatas y verdolagas.

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La reprogramación hace parte de un total de once partidos de la Liga BetPlay 2026-II que fueron modificados por la Dimayor debido a diferentes situaciones de fuerza mayor en varias ciudades del país.

Con este ajuste, América y Nacional mantendrán el duelo como uno de los principales atractivos de la cuarta jornada, aunque con un día de diferencia respecto al calendario original.

El partido enfrentará a dos de los principales animadores del fútbol colombiano, en un duelo que suele captar la atención de los espectadores, sobre todo por la historia escrita a partir de la década del 80.

Ahora, tanto América como Atlético Nacional ajustarán su planificación con miras al encuentro del domingo 9 de agosto, que se jugará desde las 8:15 p. m. en el Pascual Guerrero.