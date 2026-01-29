América recuperó delantero para la Liga BetPlay: David González lo confirmó

La fecha 3 de la Liga BetPlay ha traído consigo muchas emociones, expulsiones, goles y resultados sorpresivos como lo fue la tercera victoria consecutiva de Pasto, en el duelo contra Millonarios, y que lo deja como líder. Sin embargo, el protagonismo ahora se lo roban América de Cali y Once Caldas, quienes le irán dando cierre a la jornada.

Ambas escuadras comenzaron de buena manera la nueva edición de la competencia, pero el que se encuentra mejor posicionado es América. El equipo de González lleva dos victorias e irá en busca de la tercera frente al equipo del 'Arriero' Herrera, un duelo importante, en condición de local y en el cual sumaron el regreso de Darwin Machís.

Machís regresa a América tras la suspensión de Dimayor

David González y América se lograron imponer con contundentes victorias en las dos primeras fechas del certamen. Aunque fue justo en el duelo contra Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia, que no pudo contar con una de sus nuevas contrataciones, Darwin Machís.

El extremo venezolano debutó en el equipo 'escarlata' en la primera jornada ante Internacional de Bogotá, pero en este mismo partido vio la tarjeta roja sobre el final, lo que lo obligó a cumplir con una sanción impuesta por Dimayor de un partido.

Ahora, para la tercera fecha, Machís volvió a la convocatoria para enfrentar a Once Caldas, un refuerzo importante para David González tomando en cuenta la experiencia y veteranía con la que cuenta el venezolano y que le puede ayudar a solucionar el resultado del partido en el que también se enfrentarán a un gran goleador como lo es Dayro Moreno.

La 'mechita' ahora está completa, jugará frente a su gente y podría llevarse su tercera victoria consecutiva para acortar diferencias con el líder, Deportivo Pasto.

¿Cómo va América en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?

América de Cali comenzó con el "pie derecho" el certamen de apertura 2026, habiendo sumado victoria ante Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, lo que les permitió obtener seis puntos que los dejan en la tercera casilla de la tabla de posiciones por debajo de Tolima y Pasto.