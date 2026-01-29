La primera decisión en el mercado de fichajes que tomaría el nuevo DT de Millonarios

Queda poco tiempo para que Millonarios elija a su nuevo director técnico, dado que la prioridad es poder fichar a un entrenador en cuestión de 72 horas. Seguramente ante el Medellín por la cuarta fecha el domingo 1 de febrero, dirigirá un interino. El perfil que llegue tendrá que recomponer el camino después de las tres jornadas de derrotas.

Entre los candidatos que tiene Millonarios para tomar las riendas tras la salida de Hernán Torres, los bogotanos buscan a tres entrenadores argentinos. Gustavo Álvarez, aunque la operación estaría complicada, Ariel Holan y el que estaría más cerca de llegar a la institución sería Fabián Bustos, con el que ya han tenido acercamientos para definirlo apresuradamente.

Ariel Michaloutsos fue nombrado director deportivo de Millonarios, y el argentino, junto con Hernán Torres aprobaron los arqueros que tiene el club actualmente con Diego Novoa y Guillermo De Amores. Sin embargo, De Amores se lesionó y tuvieron que subir al primer equipo a David Rodríguez, guardameta de la Sub-20.

¿EL NUEVO ENTRENADOR BUSCARÍA ARQUERO?

A falta de que llegue Fabián Bustos o cualquier entrenador que está cerca de sumarse al banquillo técnico, el periodista Guillermo Arango dejó en claro que Millonarios no está interesado en fichar a Alejandro Rodríguez, dado que no están en busca de ningún arquero.

Millonarios solo tiene a Diego Novoa y Guillermo De Amores, uno de los jugadores más resistidos de la afición. Ahora tienen a David Rodríguez que lo ascendieron al primer equipo ante la lesión del uruguayo.

Según Guillermo Arango, en estas últimas horas del mercado, no estarían buscando a un arquero, pues, solo pensarían en reforzarse con un volante ‘10’. No obstante, con la salida de Hernán Torres, que fue uno de los mayores apoyos de Guillermo De Amores, podría haber cambios.

Ariel Michaloutsos no estaría en busca de fichar a un arquero en este mercado de fichajes, pese a que solo hay dos opciones, y Diego Novoa parte como el titular. Parece que están de acuerdo con los guardametas que tienen en este momento y no piensan en sumar competencia en el puesto.

Con la llegada de un nuevo técnico cerca a los días finales del cierre del libro de pases, sería difícil encontrar a un arquero como opción para pelear la posición con Diego Novoa y Guillermo De Amores. Si llega un portero sería a partir de julio para el segundo semestre del 2026.

Alejandro Rodríguez había sido confirmado por el Deportivo Pereira, pero ante la situación que viven los pereiranos con los jugadores que no han podido inscribir, el Deportivo Cali pidió el regreso del colombo panameño. Rodríguez no llegará a Millonarios y se habla que podría ir a Argentina con intereses de Independiente de Rivadavia.