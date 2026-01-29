América y Nacional arman guerra por central uruguayo del FPC: habría ofertas formales

Mucho se ha hablado de los últimos movimientos del mercado de fichajes. Entre ellos, Atlético Nacional que busca cerrar la llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango, pero que ahora tendrá que buscar la contratación de un central ante la posibilidad de que Juan José Arias salga para la MLS. Con un zaguero, completarían el libro de pases.

Vea también: Millonarios va por técnico argentino: sonó varias veces para Santa Fe

Por su parte, América de Cali también estaría en la pelea contra el reloj para poder fichar a sus últimas piezas para el 2026, teniendo en cuenta que tiene obligaciones internacionales con la Copa Sudamericana. Los escarlatas buscan a un delantero, y ya tienen negociaciones adelantadas con José Neris. Sin embargo, no sería el último en llegar a la institución.

Así como José Neris, delantero uruguayo, el club vallecaucano estaría buscando en estas últimas horas la llegada de un defensor central de Uruguay, que viene de jugar en la Liga BetPlay con distintos equipos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Los escarlatas y Atlético Nacional buscarían al mismo jugador para cerrar el mercado.

JOAQUÍN VARELA SUENA PARA EL AMÉRICA DE CALI Y PARA ATLÉTICO NACIONAL

La pieza que falta en los dos equipos sería un defensor central. Se trata del uruguayo de 27 años, Joaquín Varela que ya ha pasado por equipos como Águilas Doradas, Deportivo Independiente Medellín y con el Deportivo Cali. De hecho, Varela regresó al cuadro dorado, pero su futuro podría tomar otro rumbo diferente.

Le puede interesar: Ariel Michaloutsos rompió el silencio sobre la salida de Hernán Torres

Joaquín Varela estuvo presente en el Estadio Cincuentenario en el partido de Águilas Doradas contra el Deportivo Pasto, mientras se arregla su futuro, ya sea con el equipo dorado o en otro club, ya sea del FPC o del exterior, dado que ha habido acercamientos en Colombia y afuera del país.

Es un zaguero zurdo, de esos pocos que hay entre las posibilidades de los equipos. Atlético Nacional y América de Cali estarían pendientes, pues, del cuadro antioqueño se podría ir Juan José Arias y quedaría un puesto libre en la zaga central, mientras que el cuadro escarlata podría perder a Nicolás Hernández.

De acuerdo con información de Felipe Sierra, Joaquín Varela, de 27 años negociará como agente libre su futuro y que hay equipos de la Liga BetPlay que lo tienen en la mira, al igual que en el exterior. Se dice que una sería de la Primera División de Argentina, una de la Segunda División de México y tres del FPC.

Entre las opciones aparecen América de Cali, Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo, este último que no la pasa bien después de confirmar su ascenso a la primera división de Colombia sumando apenas una unidad en tres partidos.

Lea también: Los dos refuerzos que busca Medellín para completar su nómina del 2026

Las posibilidades de reforzar a América y Nacional pasa por la posible salida de jugadores. En el elenco caleño, saldría Nicolás Hernández, mientras que el elenco verdolaga lo buscaría por la salida de Juan José Arias que podría salir a la MLS. Joaquín Varela está en carpeta y podría haber una oferta formal de alguno de estos tres clubes que se interesaron.