Ricardo 'el caballo' Márquez tiene nuevo equipo para la temporada 2026

El delantero colombiano Ricardo Luis 'el caballo' Márquez afrontará un nuevo desafío en su carrera deportiva, después de que Unión Magdalena confirmara el equipo en el que jugará en la temporada 2026.

Después de una irregular rendimiento en el 2025, el atacante de 2028 años fue confirmado por el Club Sport Cartaginés de la primera división de Costa Rica.

Márquez se sumó al equipo de la ciudad de Cartago con contrato en condición de préstamo.

Con el Cartaginés, el atacante colombiano tendrá la posibilidad de jugar, además de la primera división de Costa Rica, la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, certamen en el que se medirá en serie de ida y vuelta con Vancouver Whitecaps.

Primera experiencia internacional del caballo Márquez

En el Club Sport Cartaginés, el delantero Ricardo Luis 'el caballo' Márquez tendrá su primera experiencia internacional en el fútbol profesional.

En su carrera, el atacante de 28 años ha vestido las camisetas de Unión Magdalena en tres etapas (2018-2020 / 2022-2023 / 2025), además de las de Millonarios (2022-2022) y la de Atlético Bucaramanga (2024).