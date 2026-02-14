América rompió el invicto de Santa Fe: sufrida victoria para González

América de Cali y Independiente Santa Fe fueron los protagonistas de la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, siendo este uno de los partidos más esperados de la jornada, no solo por la historia y la rivalidad entre dos tradicionales equipos del fútbol colombiano, sino porque también el panorama estaba enmarcado por el cumpleaños de la 'mechita'.

El escenario fue el Estadio Pascual Guerrero, donde los “escarlatas” celebraron su aniversario número 99, lo que le dio un tinte adicional de emoción a un choque que se preveía intenso desde antes del pitazo inicial y que se terminó confirmando con una sólida victoria por la mínima diferencia protagonizada por uno de los nuevos fichajes.

América venció a Santa Fe en el cierre de la fecha 6

El equipo comandado por David González llegó al encuentro con la necesidad de sumar puntos importantes para consolidarse dentro del grupo de los ocho mejores en la tabla de posiciones, mientras que Santa Fe quería revalidar su buen momento en la competencia tras cinco partidos en los que no conocía la derrota.

Ambos clubes contaban con la misma cantidad de unidades en la tabla general, lo que intensificó aún más la disputa por cada balón en el campo de juego. La primera mitad transcurrió sin goles, y pese a algunos aproximaciones de peligro por parte de los dos equipos, el marcador se mantuvo en cero al cierre de los primeros 45 minutos.

En el complemento, el ritmo siguió siendo intenso, con América intentando romper la paridad y Santa Fe respondiendo con contragolpes rápidos. Sin embargo, fue el cuadro 'escarlata' el que se terminó llevando los tres puntos de la victoria tras la solitaria anotación de Jorge Valencia, el nuevo delantero ecuatoriano, que logró romper el cero sobre el minuto 76.

Los últimos minutos del duelo transcurrieron con intensidad, Pablo Repetto comenzó a mover el banquillo, pero no encontró la solución para rescatar el punto tras una destacada actuación del guardameta, Jean Fernandes.

Próximo partido de América de Cali en la Liga BetPlay

La 'mechita' busca seguir en racha ganadora e imponerse en la parte alta de la tabla de posiciones en el marco de la fecha 7 cuando visite a Junior de Barranquilla. El Estadio Roberto Meléndez será el escenario deportivo que le abra las puertas a estas dos escuadras el miércoles 18 de febrero sobre las 19:30 hora Colombia.