América se afianza en la cima de la tabla de posiciones tras vencer a Jaguares

En una noche cargada de tensión y con la necesidad de sumar puntos importantes para sus aspiraciones en la tabla, América de Cali y Jaguares de Córdoba protagonizaron un duelo vibrante por la octava jornada de la Liga BetPlay 2026-I. El encuentro, disputado en el histórico escenario caleño, ofreció un claro ejemplo de la competitividad que caracteriza al fútbol colombiano, con dos equipos igualados en la clasificación y urgidos por mejorar para acercarse a los puestos de los ocho.

Desde el pitazo inicial, América salió con el dominio territorial esperado, manejando la posesión y tratando de imponer su estilo ante un Jaguares compacto y bien organizado en defensa. La primera mitad fue un constante ida y vuelta, con el conjunto local intentando generar peligro por las bandas, mientras que la visita apostaba por transiciones rápidas con el objetivo de sorprender al contragolpe.

América deja en el camino a Jaguares y suma de a tres

La apertura del marcador llegó temprano en el partido gracias a Jorge Valencia, quien en el minuto 27 aprovechó una buena triangulación dentro del área para definir con precisión y poner al América por delante. La anotación levantó a la afición presente en el Pascual Guerrero, que celebró con entusiasmo el tanto que parecía encaminar al equipo rojo hacia una victoria clave.

Con la ventaja en el marcador, los dirigidos por el David González buscaron controlar el ritmo y ampliar la diferencia, aunque Jaguares no bajó los brazos y siguió presionando en la búsqueda del empate. El equipo cordobés, aunque con menos posesión, mostró orden táctico y oportunidades a balón parado, intentando equilibrar el desarrollo del juego en el tramo final del primer tiempo.

La segunda parte mantuvo la intensidad, con América generando ocasiones de riesgo y Jaguares defendiendo con responsabilidad. La agresividad de los locales se reflejó en la presión alta que terminó evocando en el doblete de Yeison Guzmán.

El partido terminó con una victoria importante para América de Cali, que con este resultado suma tres puntos valiosos en la lucha por ubicarse en zona de clasificación hacia los cuadrangulares finales.

Tabla de posiciones tras la victoria de América