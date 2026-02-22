Problemas para Quintero y la Selección Colombia: salió lesionado de River Plate

River Plate regresó a la acción en la competencia local y lo hizo visitando a Vélez en el Estadio José Amalfitani por el marco de la fecha 6. El equipo comandado por Marcelo Gallardo tenía la obligación de empezar a sumar de a tres unidades, pero lamentablemente el marcador no se vio así reflejado durante la primera parte.

El cuadro 'millonario' se fue abajo muy pronto en el marcador, pero esta no fue la única noticia desalentadora que recibió River, ya que también perdió pronto a una figura como Juan Fernando Quintero por una lesión.

Juan Fernando Quintero fue sustituido en la primera parte por lesión

River Plate llegó a este compromiso con una racha bastante negativa, con un saldo de dos victorias, un empate y dos derrotas que lo estarían dejando afuera de los equipos clasificados del Grupo B para la siguiente instancia de la competencia.

La ilusión de gallardo y los aficionados se mantendría intacta en la fecha 6 cuando se midiera ante Vélez, pero el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto tendría otros planes que lo terminarían perjudicando cada vez más, ya que no solo les daría una derrota parcial mas con el tanto tempranero de Manuel Lanzini, sino porque Juan Fernando Quintero saldría lesionado.

El volante de la Selección Colombia encendió las alarmas en River Plate y en el equipo de Néstor Lorenzo. Comenzó como habitual titular en el equipo de Gallardo, pero estuvo dentro del terreno de juego solamente 26 minutos.

Quintero fue quien pidió el cambio y mientras salía del terreno de juego se le vio con bastantes gestos de dolor y tocándose el posterior de la pierna derecha. Por el momento las imágenes no dejan una sensación alentadora, pero se tendrá que esperar al parte médico oficial para conocer la gravedad de las dolencias del jugador colombiano.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia?

Antes de que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, en la que justamente estará la Selección Colombia, el equipo de Néstor Lorenzo jugará dos amistosos en la fecha FIFA del mes de marzo: