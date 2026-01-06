América de Calise prepara para disputar la temporada 2026. Bajo las órdenes del director técnico David González, el plantel de jugador adelanta los entrenamientos de preparación, mientras los directivos trabajan en las salidas y llegadas de futbolistas.

Hasta el momento, el conjunto 'escarlata' solo ha hecho oficial las incorporaciones de Darwin Machís y Carlos Sierra, sin embargo, se espera que en próximos días sea anunciados Marlon Torres y Yeison Guzmán como caras nuevas del cuadro vallecaucano.

Por otro lado, de América se han ido Kener González, Manuel Caicedo, Santiago Silva, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Luis Ramos, Luis Paz, Andrés Felipe Roa y Jean Pestaña.

América negocia la salida de otro jugador

En las últimas horas se ha dado a conocer que América de Cali podría sufrir hasta dos bajas más.

La primera sería la del extremo Cristian Barrios, quien interesa a Junior de Barranquilla y ya habría un acuerdo para su transferencia.

Por otro lado, este martes 6 de enero se informó desde la capital del Valle del Cauca que en América de Cali se está negociando la terminación anticipada del contrato del mediocampista Éder Álvarez Balanta.

El futbolista de 32 años causó gran expectativa en su regreso al Fútbol Profesional Colombiano, teniendo el recorrido en River Plate, Brujas, Basilea y Schalke 04 en Europa.

A pesar de dejar muy buenas impresiones en los primeros partidos, algunas lesiones le impidieron mantener el rendimiento hasta el punto de desaparecer de la nómina de América.

Teniendo en cuenta este panorama, tanto el jugador como el club estarían a pocos detalles de llegar a un acuerdo para terminar el vínculo.