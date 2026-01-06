América y Cali se disputan el fichaje de un delantero 'top'

América de Cali y Deportivo Cali se encuentran negociando la posible llegada de un delantero para la próxima temporada, en una puja directa que involucra a uno de los atacantes más cotizados del Junior de Barranquilla.

Se trata de Steven ‘Titi’ Rodríguez, futbolista antioqueño que está en los planes de ambos clubes vallecaucanos, los cuales ya presentaron ofertas formales para quedarse con sus servicios.

Junior, Cali y América pretenden al Titi Rodríguez

Sin embargo, Junior no quiere desprenderse fácilmente del atacante, y en medio de las negociaciones, también le presentó una propuesta de renovación, con el objetivo de retenerlo en su plantilla.

Pese a ello, el propio Rodríguez ha sido claro en su postura y ha manifestado que su prioridad es contar con más minutos de juego, teniendo en cuenta que habitualmente ha sido suplente en el equipo barranquillero.

Aun así, el Titi es considerado uno de los jugadores más importantes del plantel, pues suele ser determinante cada vez que ingresa al terreno de juego, aportando goles y soluciones ofensivas.

Deportivo Cali ya había movido ficha anteriormente, presentando una oferta para adquirirlo en condición de préstamo, propuesta que fue rechazada por la dirigencia de Junior.

Mientras tanto, América también se mantiene activo en la negociación, a la espera de que se defina el futuro del delantero en los próximos días.

Estadísticas de Titi Rodríguez

En la temporada reciente, Steven Rodríguez acumuló 1.813 minutos en 54 partidos, en los que marcó doce goles, recibió cuatro tarjetas amarillas y dos rojas.

Antes de su etapa en Junior, el atacante tuvo pasos por Independiente Medellín, Leones, Envigado, Sri Pahang de Malasia y Alianza FC, experiencia que hoy lo pone en el radar de dos históricos del fútbol colombiano.