Polémica en América: Jugadores reclaman por esta razón

América de Cali ya puso en marcha su pretemporada con la mira puesta en un 2026 en el que espera volver a pelear títulos. Sin embargo, puertas adentro del club el ambiente no sería el mejor, pese a los movimientos recientes en el mercado de fichajes que habían generado ilusión entre los hinchas.

Aunque el equipo fue protagonista durante buena parte del 2025, la falta de coronaciones dejó tareas pendientes para este nuevo año. Y ahora, una situación administrativa estaría generando ruido en el vestuario escarlata.

Molestia en el plantel por temas económicos

Según información revelada por el periodista Pipe Sierra, varios jugadores del América estarían inconformes por retrasos en pagos que vienen desde finales de 2025. En particular, algunos futbolistas no habrían recibido el salario correspondiente al mes de diciembre, situación que se repite en el arranque de la pretemporada.

La incomodidad crece porque, mientras persisten esas deudas, el club ha seguido anunciando nuevas contrataciones, algo que no cayó bien entre algunos miembros del plantel.

Deudas que se arrastran desde meses atrás

Además de los salarios, las obligaciones pendientes incluirían otros conceptos como convenios, bonos por firma de contrato y pagos relacionados con intermediarios, los cuales llevarían varios meses sin regularizarse.

Por ahora, el equipo continúa trabajando con normalidad bajo las órdenes del cuerpo técnico, mientras que la dirigencia del club no se ha pronunciado de manera oficial sobre la situación. La expectativa está puesta en que el tema se resuelva pronto para evitar que el ruido administrativo afecte el rendimiento deportivo en un año clave para el América de Cali.