Millonarios podría repetir una mala estadística: no pasa desde hace seis años

A Millonarios le quedan dos fechas para poder intentar sellar una clasificación que se ha venido apagando con el tiempo. Estaba cómodo hace algunas fechas en la octava casilla, pero, perder algunas unidades dejó a Fabián Bustos con urgencias en busca de estar en los Play-Offs de la Liga BetPlay.

Lea también Millonarios alista la calculadora: las cuentas para clasificar en Liga BetPlay

Sin duda alguna, el clásico bogotano fue determinante con un empate a un tanto y con una posible pena máxima sobre el final que podía cambiar todo. Luego vino la derrota con América de Cali y el club suma ahora 22 unidades. Solo podría hacer 28 puntos si supera al Tolima en el Estadio El Campín y frente a Alianza Valledupar de visitante.

Es un camino complejo, y, además, el hecho de sumar los seis puntos no sería suficiente si se dan algunos otros resultados con los clubes que también están en la pelea. Internacional de Bogotá podría llegar a más de 28 unidades, al igual que Santa Fe, Cali y Medellín. Bucaramanga también busca llegar a esa misma cifra que Millonarios y ahí habría que ver diferencia de gol.

LA MALA ESTADÍSTICA QUE MILLONARIOS QUIERE EVITAR

Con esta situación compleja en la que está Fabián Bustos en su primera experiencia en Colombia con Millonarios, el club debe responder con goles y con dos victorias ante el Deportes Tolima de Lucas González y Alianza Valledupar de Camilo Ayala. No serán rivales sencillos, pues, los tolimenses ya clasificaron y quieren meterse en la segunda casilla para definir de local, y los aliancistas en casa se hacen fuertes.

Lea también América sufre dura sanción de Dimayor: se perderá cuatro fechas de Liga BetPlay

Millonarios necesita que se le den los resultados para evitar una mala estadística que no ocurre desde el segundo semestre del 2019 y el primero del 2020. En aquel entonces, los albiazules, dirigidos por Jorge Luis Pinto, y, luego por Alberto Gamero no pudieron sellar la clasificación.

Luego, volvieron a estar peleando las fases finales, y en el segundo semestre de 2025 quedaron nuevamente eliminados sin opciones de pelear por un nuevo título. A falta de dos fechas definitivas, Millonarios podría quedar afuera de los Play-Offs por segunda ocasión consecutiva.

¿CÓMO SE DIO LA ELIMINACIÓN DE MILLONARIOS EN EL 2019-II Y 2020-I?

En el segundo semestre del 2019-II, Millonarios tuvo un camino en el que estuvo en alza. De la segunda fecha de la Liga BetPlay hasta la 17 estaban en la parte alta y en la zona de clasificación. Sin embargo, en la fecha 18 perdieron contra Junior de Barranquilla, luego con Santa Fe e igualaron en la última jornada con Águilas Doradas para sumar 28 unidades y quedar en la casilla 11.

Luego, en el 2020 con Alberto Gamero que llegó a la institución para intentar sellar la clasificación para los Play-Offs, Millonarios nunca pudo mantenerse dentro de los ocho primeros. Arrancó en la casilla 14 y terminó en la décima posición a solo dos unidades de La Equidad (ahora Internacional de Bogotá).

EL 2025-II Y EL CAMINO DEL 2026-I PARA MILLONARIOS

En el segundo semestre del 2025, Millonarios estuvo en varias ocasiones en la parte baja de la tabla de posiciones. Fue por cuatro jornadas último y pudo salir de esa zona, pero no estuvo dentro de los ocho en ningún momento. Los dirigidos por Hernán Torres ocuparon la casilla 12 con 26 unidades, en un alza de puntos, pero que no les alcanzó para llegar a 29 que fue el número mágico.

Lea también Medellín anunció a su nuevo DT para el cierre de Liga BetPlay y Copa Libertadores

Ahora en el 2026-I, Millonarios tampoco ha tenido el mejor momento con Fabián Bustos y con un inicio de Hernán Torres que tampoco fue bueno. Con el argentino están a un punto de ese octavo puesto, pero no así del número mágico para clasificar. Podrían llegar a 28 unidades que puede que no les alcance para entrar a Play-Offs.

Además, en la evolución de la clasificación, el cuadro bogotano solo ha estado en dos ocasiones dentro de los ocho y no se pudo mantener en ese selecto grupo para estar en los Play-Offs.