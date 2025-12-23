América sonríe; fichaje le dejará un inmenso rédito económico

Continúan los movimientos del mercado de fichajes en el fútbol mundial, donde uno de los lugares que viene siendo destino para los jugadores colombianos es Brasil, país que en los últimos años ha dado noticias con traspasos de alta importancia.

Pues bien, uno de los clubes que logró su ascenso a la Primera División del fútbol brasileño se ha hecho con los servicios de un jugador de la Selección Colombia que dejará réditos económicos al América de Cali, que cuenta con el 20 % de sus derechos deportivos.

América de Cali recibe una millonada tras fichaje de futbolista colombiano

Se trata del centrocampista Juan Camilo Portilla, jugador de 27 años que pelea su cupo al Mundial 2026 con la Selección Colombia y que en cuestión de tiempo será presentado en el Club Athletico Paranaense de Brasil.

El futbolista caleño militó en el América de Cali desde enero de 2022 hasta inicios del 2024, cuando fichó por Talleres de Córdoba, sin embargo, el conjunto escarlata mantuvo el 20 de sus derechos deportivos para sacar réditos de una futura venta, algo que ahora se cumple con la oferta de Paranaense.

Y es que el club brtasileño compró la ficha total de Portilla a cambio de 3 millones de dólares, así que los ‘Diablos Rojos’ recibirán cerca de 600 mil dólares (menos deducciones) por esa transferencia, unos dos mil millones de pesos colombianos.

Portilla llega a un equipo lleno de colombianos

El jugador que se une al Paranaense donde también militan los colombianos Kevin Viveros, Kevin Velasco, Steven Mendoza, Carlos Terán, Felipe Aguirre y Alejandro García (recién fichado), buscará demostrar sus habilidades en el fútbol brasileño para ser una de las piezas en el medio campo que el técnico Néstor Lorenzo elija llevar al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

El jugador que ha venido sumando varias convocatorias con el equipo ‘Tricolor’, pelea su cupo a la cita orbital con jugadores como Gustavo Puerta y Kevin Castaño, teniendo en cuenta que Jefferson Lerma y Richard Ríos tienen casi asegurado su participación en el Mundial.