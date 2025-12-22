[Video] Lucumí quedó retratado; increíble error en la final de Supercopa ante Napoli

Once años después de la última vez, con dos nuevos 'Scudetti' de por medio y una exhibición superlativa de David Neres, el Napoli vuelve a ser supercampeón de Italia a costa de un Bologna (que tuvo al colombiano Jhon Lucumí como titular) que poco pudo hacer para frenar este lunes al combinado de Antonio Conte, superior y merecido ganador del título que se disputó en Arabia Saudí.

En el duelo entre el campeón de la liga y el vencedor del torneo copero, el Napoli fue el claro ganador con el brasileño David Neres como gran protagonista, pues anotó un doblete de golazos en esta final y le dio el triunfo al cuadro celeste.

El error de Lucumí en la final de la Supercopa de Italia

Los de Antonio Conte jugaron mejor que el Bologna de Vincenzo Italiano, el dominio de balón, la intención en cada posesión y la intensidad en cada duelo dejaron entrever la superioridad napolitana traducida en dos golazos de David Neres, el primero de media distancia al ángulo y el segundo robando un balón a Jhon Lucumí y definiendo de ‘vaselina’ sobre el portero Federico Ravaglia.

El grave error de Bologna fue al minuto 57, cuando Ravaglia jugó en corto y Neres, desatado como nunca en su carrera, fue a presionar tan veloz que sorprendió a Lucumí, fue directo a puerta sin oposición y con una sutil picada dejó por los suelos al portero italiano.

David Neres, la gran figura del Napoli en esta Supercopa de Italia

No necesitó de nada más el partido. Ni el ingreso de Ciro Immobile en el lado boloñés puso en aprietos un título que ya amarró Neres. Un gol en semifinales. Dos goles en la final. Exhibición total la suya. Y el Nápoli, en un 2025 redondo y colosal (ganó la pasada Serie A), lo coronó con un nuevo título. La tercera Supercopa de Italia de su palmarés.