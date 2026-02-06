América sufre baja para sus próximos dos partidos de Liga BetPlay

América de Cali había tenido un aceptable inicio en la Liga BetPlay - I de 2026, después de haber derrotado a Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó y empatado con Once Caldas en las primeras tres fechas.

Sin embargo, en la cuarta jornada el conjunto 'escarlata' sufrió su primer revés al ser superado por Atlético Nacional en condición de visitante.

La derrota ante el cuadro antioqueño dejó en evidencia algunas falencias que despertaron preocupación en el director técnico David González y en la afición.

América sufre baja para dos fechas de la Liga BetPlay

Además de la derrota ante Atlético Nacional, América de Cali perderá a uno de sus jugadores más importantes para sus próximos dos compromisos por la Liga BetPlay.

Se trata del defensa central Nicolás Hernández, quien había sido titular en todos los partidos disputados, pero ante el cuadro antioqueño vio la tarjeta roja en el minuto 71.

Según el más reciente boletín del Comité Disciplinario de la DIMAYOR, Hernández fue expulsado por "ser culpable de conducta violenta contra adversario".

Teniendo en cuenta el informe, el zaguero tendrá que cumplir con una sanción de dos fechas.

Próximos partidos de América

América de Cali volverá a la acción en la Liga BetPlay el viernes 13 de febrero enfrentando en condición de local a Independiente Santa Fe en duelo válido por la fecha 6.

Posteriormente, el miércoles 18 se medirá con Junior de Barranquilla como visitante.

El compromiso contra Fortaleza de la fecha 5 quedó aplazado.