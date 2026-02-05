América no reacciona en el Atanasio: el dato que lo condiciona con Nacional

La cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I terminó con un vibrante encuentro entre Atlético Nacional vs América de Cali. Los verdolagas esperaban su segunda victoria después de haber aplazado dos partidos, mientras que el cuadro escarlata necesitaba un triunfo para aprovechar la derrota del Deportivo Pasto para tomar el liderato de la clasificación.

Hubo acciones para ambas escuadras, pero Atlético Nacional tuvo más argumentos para hacer a Jorge Soto como una de las figuras de los 90 minutos. Pese a un error, el guardameta salvó más de siete disparos que pudieron hacer del marcador un resultado más abultado.

Un 2-1 para Atlético Nacional sin la reacción deseada del América de Cali que sufrió bastante en el complemento por la expulsión de Nicolás Hernández. David González calificó como inaceptable el hecho de una nueva tarjeta roja, la tercera en cuatro fechas disputadas.

Con la derrota, Atlético Nacional se sigue afianzando en casa en donde tiene un rendimiento de 94% de éxito en el Atanasio Girardot. Además, con América de Cali, la racha es positiva en los últimos 11 compromisos disputados.

EL DATO QUE CONDICIONA A AMÉRICA CUANDO ENFRENTA A NACIONAL EN EL ATANASIO GIRARDOT

Después del resultado aparecen los datos de las estadísticas de los enfrentamientos directos. Nacional cuenta con una amplia ventaja en el clásico ante América de Cali en los partidos disputados en el Atanasio Girardot. Pues, en este caso, la racha se sigue estirando a 11 partidos sin perder ante los escarlatas.

América necesitaba sacar adelante el buen momento que lleva en este año, pero fue imposible justo en el partido que más debía sacar la casta en condición de visitante en Medellín. Nacional es un rival a vencer siempre y más por su buen rendimiento en casa.

Y es que, América llegaba a este compromiso con un antecedente negativo. La undécima pretendía ser la vencida, pues, llevaban nada más ni nada menos que nueve caídas y un empate. Sin embargo, Milton Casco y Juan Manuel Rengifo se encargaron de seguir ampliando la racha positiva de Nacional.

En el Atanasio Girardot, la última ocasión en la que el América logró vencer a Nacional fue el 28 de noviembre de 2020. Ya van a ser seis años desde que los vallecaucanos golearon por 0-3 a los antioqueños en los cuartos de final de la Liga BetPlay 2020-II.

Además de los resultados que no han favorecido al América, en cuanto al saldo de goles hay una ventaja grande por parte de Nacional. De hecho, el cuadro verdolaga suma 20 tantos marcados en estos 11 juegos, mientras que los escarlatas apenas suman seis.

Vale la pena acotar que estos registros de la racha positiva de Atlético Nacional frente al América de Cali se han dado en todas las competencias contando la Liga BetPlay y la Copa BetPlay.