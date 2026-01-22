América sufriría nueva baja: futbolista recibió oferta de San Lorenzo

Aunque ya inició la Liga BetPlay 2026-I y desde este viernes 23 de enero iniciará la segunda fecha del campeonato, los equipos siguen incorporando nuevos jugadores y también sufren una que otra baja para los desafíos de este nuevo año, como es el caso del América de Cali.

El equipo dirigido por el técnico David González, que en sus últimas declaraciones ha dejado claro que están en búsqueda de un nuevo centro delantero que refuerce la plantilla tras la salida del peruano Luis Ramos, podría tener una baja más en este mercado de fichajes, pues un jugador es pretendido por un importante club argentino.

San Lorenzo envió oferta formal por un jugador del América de Cali

De acuerdo con información del periodista Leandro Alves de ESPN Argentina, el equipo San Lorenzo de Almagro se ha fijado en el defensor central Cristian Tovar, futbolista de 27 años que tiene contrato vigente con el América de Cali hasta diciembre de este 2026.

Los reportes indican que el equipo argentino ya envió una oferta formal por el zaguero central nacido en Villavicencio, quien según el periodista Felipe Sierra saldría del conjunto escarlata como agente libre si llega a prosperar la negociación, jugador que según datos de Transfermark está tasado en 350 mil euros.

Los números de Cristian Tovar en el América

Pese a no ser titular indiscutible en el equipo de los ‘diablos rojos’, el defensor central supo jugar varios partidos el año pasado con el América de Cali, logrando 33 compromisos y anotando un gol durante ese periodo.

El futbolista que llegó al América en enero de 2025, surgió en las divisiones menores del Deportes Tolima y también ha vestido la camiseta de Deportivo Pasto antes de emigrar al balompié del extranjero, donde supo sumar experiencia en el Sheriff Tiraspol de Moldavia y en el Ordabasy de Kazajistán.