América tendría baja importante en pleno inicio de la Liga BetPlay

América de Cali comenzó con el "pie derecho" una nueva edición de la Liga BetPlay al ganar en el debut frente a Internacional de Bogotá en el Estadio Pascual Guerrero. Sin embargo, este inicio de la competencia también le trajo "dolores de cabeza" a David González para las próximas jornadas.

El problema que tendría el estratega antioqueño estaría relacionado con la expulsión de una de las recientes incorporaciones del club en el mercado de fichajes, el delantero venezolano, Darwin Machís, quien se perdería las próximas fechas de la Liga BetPlay.

América no podrá contar con Machís en las próximas fechas Liga BetPlay

David González finalmente estuvo presente en el banquillo técnico de América de Cali, logró debutar con victoria goleando a la escuadra bogotana en el Pascual, pero también tuvo que afrontar los últimos 10 minutos del compromiso con tan solo 10 jugadores tras la expulsión de Machís.

El extremo de 32 años fue amonestado con la tarjeta roja directa tras una fuerte entrada sobre el joven delantero, Bayron Caicedo, quien recién había ingresado para debutar con Internacional. Esta acción ocurrió preciso al frente del juez central, quien no dudó en tomar medidas en las que ni siquiera tuvo que intervenir la asistencia del VAR.

Ahora, Dimayor no se ha hecho presente con la respectiva sanción que le corresponde al delantero, pero mínimo, tras haber recibido una roja directa, el venezolano se perdería la fecha dos y tres de la Liga BetPlay.





¿Cuándo será el próximo partido de América en la Liga BetPlay?

El siguiente reto del cuadro 'escarlata' en el arranque de la Liga BetPlay será justo en el marco de la segunda fecha cuando visite a Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia. Este duelo se llevará a cabo el sábado 24 de enero sobre las 20:00 hora local.



