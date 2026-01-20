¿Presión para Lorenzo? Dayro Moreno sueña con jugar el Mundial

Once Caldas tuvo un brillante debut en la Liga BetPlay-I de 2026 al derrotar en condición de visita a Cúcuta Deportivo con marcador de 2-1.

El equipo de Manizales tuvo como gran figura al experimentado delantero Dayro Mauricio Moreno, quien registró un nuevo doblete en su carrera profesional.

Dayro Moreno sueña con jugar el Mundial con la Selección Colombia

Al término del compromiso, a Dayro Moreno se le consultó por sus objetivos en el Once Caldas, pero también sobre la posibilidad de jugar con la Selección Colombia la Copa del Mundo.









Me estoy preparando para seguir consiguiendo objetivos y logros, pero también es importante en los grupal. Ya es hora, Once Caldas merece un título", afirmó.

"Se empieza bien, tengo metas y sueños. Quiero ser campeón con el Once Caldas, seguir rompiendo récord y tengo el sueño mundialista, estoy trabajando cada partido para demostrar que Dayro puede estar en el Mundial. Tengo que seguir trabajando, ojalá se sé ese sueño de ir al Mundial, sé que tengo con qué", agregó.

El Arriero Herrera pide a Dayro para la Selección

En medio de la rueda de prensa, Hernán Darío 'Arriero' Herrera le dejó un mensaje a Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia para que tenga en cuenta a Dayro Moreno para la Copa del Mundo.

"Lorenzo tiene un compromiso con Dayro, los argentinos son cabaleros. Cuando Dayro fue a la selección, el equipo hizo goles, hay que llevarlo para que hagan goles", dijo el estratega de Once Caldas.