Muriel llegó a Junior y ya habló sobre el retiro: esto dijo

Junior de Barranquilla arrancó una nueva temporada deportiva de la mano de Alfredo Arias, pero también de varias figuras importantes en el mundo del fútbol colombiano, tal como lo es el propio Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca y, recientemente, Luis Fernando Muriel, quien arribó al FPC como uno de los fichajes de mayor peso durante 2026.

El estratega uruguayo está obligado a defender el título que obtuvo en el semestre de clausura de 2025 al vencer a Deportes Tolima. Para cumplir este objetivo pactado para el nuevo año, las directivas y cuerpo técnico del club 'tiburón' decidieron fichar a Muriel como nuevo delantero. Sin embargo, su llegada trajo consigo varias interrogantes como la de un posible retiro futbolístico, a la cual respondió el propio delantero entre risas diciendo que todavía se siente bastante joven.

Lea también Junior sufre para la Superliga Vs Santa Fe: tres bajas confirmadas

Muriel confirmó que todavía no piensa en el retiro

El delantero con importante paso y goles por la Selección Colombia llegó a la Liga BetPlay tras una dura negociación con Orlando City, para jugar con la camiseta del "club de sus amores", Junior de Barranquilla, con el cual habría firmado contrato hasta diciembre de 2027.

Sin embargo, las suposiciones de los fanáticos, periodistas y medios no pueden faltar, y se asemeja este retroceso al fútbol colombiano con lo que puede llegar a ser una posible retirada, tal como viene pasando con figuras comoHugo Rodallega, Dayro Moreno y su propio compañero de equipo Teo Gutiérrez.

Lea también Compararon a leyenda del Bayern con Luis Díaz: polémica respuesta

Aún así, frente a estas especulaciones, el delantero de Santo Tomás decidió poner fin con un contundente mensaje en el que justamente tomó como ejemplo a los jugadores mencionados anteriormente y que ya cuentan con una edad avanzada, para decir que ellos estaban en su mejor nivel y que él todavía se encuentra en sus 34, por lo que espera jugar al menos siete años más.

"Todos los jugadores que nombraste han demostrado con calidad que están vigentes con cierta edad, están marcando la diferencia, están haciendo las cosas bien y espero que mi caso sea igual para empezar a aportar a este equipo. Sobre el tema del retiro todavía me siento bastante joven, vemos a Rodallega, a Teo, con 40 y yo con 34 espero al menos 6 o 7 años más jugar".





En otras noticias: Así se vivieron los primeros 90 minutos de la Superliga BetPlay 2026









¿Cuándo sería el próximo partido de Muriel con Junior?

Tras sus primeros minutos con la camiseta del cuadro 'tiburón' en el debut de Liga BetPlay contra Tolima, el siguiente reto de Muriel podría llegar a ser en la final de vuelta de la Superliga BetPlay contra Independiente Santa Fe. Estos últimos 90 minutos se jugarán el miércoles 21 de enero, en el Estadio El Campín, sobre las 19.30 hora local.