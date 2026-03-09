América tiene 5 bajas para el duelo ante Pasto: González tiene novedades

El Estadio Departamental Libertad de la ciudad de Pasto será el recinto deportivo donde se desarrollarán las acciones del partido que será protagonizado por el equipo ‘volcánico’ y el América de Cali, duelo correspondiente a la décima fecha de la presente Liga BetPlay.

El compromiso genera alta expectativa porque se enfrentarán el cuarto (Pasto con 18 puntos) contra el quinto (América con 16 unidades) de la tabla de posiciones, incluso, el equipo nariñense podría ser líder del torneo sí llega a lograr un triunfo ante el cuadro escarlata.

Novedades de América de Cali para el duelo ante Pasto

El equipo dirigido por el técnico David González, que va por su tercera victoria consecutiva en la Liga BetPlay (cuarta contando el triunfo por Copa Sudamericana contra el Atlético Bucaramanga), tiene hasta cinco bajas para enfrentar al cuadro ‘volcánico’.

Rafael Carrascal no estará por acumulación de tarjetas amarillas, Mateo Castillo recibió descanso por parte del cuerpo técnico, mientras que Adrián Ramos, Jhon Murillo y Andrés Mosquera Guardia no están en la convocatoria por precaución médica (fatiga muscular) y decisión técnica de David González.

Tomás Ángel podría debutar con el América

El exjugador de Atlético Nacional decidió dejar el San Diego de la MLS para fichar por el América de Cali en este mercado de transferencias, delantero de apenas 23 años que como hijo de Juan Pablo Ángel genera alta expectativa, jugador que para este compromiso ante Pasto fue convocado y podría debutar en el cuadro escarlata.

Por otro lado, en los regresos que se presentan para este compromiso aparecen los nombres de Carlos Sierra y Dylan Borrero, quienes no fueron convocados para el duelo pasado del América contra Alianza por la fecha 9 de la Liga BetPlay.