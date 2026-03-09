Deportivo Cali ya eligió su nuevo técnico: está confirmado

De acuerdo con información del periodista Mariano Olsen de Win Sports, el Deportivo Cali ya tiene acuerdo con el venezolano Rafael Dudamel y el técnico de 53 años tendrá su segunda etapa en el equipo verde tras la salida de Alberto Gamero.

Las directivas del equipo caleño se habrían decantado por Rafael Dudamel gracias a su buena relación con la hinchada, por su amplia trayectoria dirigiendo y obviamente por el buen rendimiento obtenido en su primer paso con el cuadro verde, donde fue campeón de liga en 2021 con apenas 9 meses en el banquillo.

Lea también: Revelan inesperado club donde James se retiraría: “en un año va”

Deportivo Cali ya tiene el reemplazo de Alberto Gamero

La fuente indica que este martes 10 de marzo iniciará la segunda etapa de Rafael Dudamel en el Deportivo Cali, conjunto que de momento no se ha pronunciado oficialmente, pero que se espera lo haga en las próximas horas, sabiendo que el equipo se ha quedado sin técnico en pleno transcurso de la Liga BetPlay 2026-I.

El estratega venezolano, que es recordado por su paso en la selección de su país y que también ha dirigido a clubes como Atlético Mineiro, Universidad de Chile, Necaxa, Atlético Bucaramanga y recientemente al Deportivo Pereira, está cerca de regresar al Deportivo Cali para intentar nuevamente ser protagonista y pelear el título de liga.

Lea también Tabla del descenso tras la derrota de Cali y la salida de Gamero

El palmarés de Rafael Dudamel como director técnico

El estratega ha desarrollado sus últimos años de carrera como entrenador en el fútbol colombiano, demostrando ser un hombre con capacidades para sacar lo mejor de sus futbolistas y pelear títulos con plantillas que previamente no son las mejores de la liga, tal y como pasó cuando ganó el sorprendente título con el Atlético Bucaramanga en 2024.

A esa consagración se le debe sumar el título de liga obtenido en 2021 con el Deportivo Cali, siendo los dos únicos trofeos que tiene en sus vitrinas como entrenador, sin embargo, se sabe del potencial del técnico venezolano, que recordemos salió del Deportivo Pereira a finales de octubre del año pasado tras la grave crisis financiera que atravesó el cuadro ‘Matecaña’.

En otras noticias: James sigue sin debutar en el Minnesota United