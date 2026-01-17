El Estadio Olímpico Pascual Guerrero acogerá el partido que será protagonizado por el América de Cali y el conjunto Internacional de Bogotá, duelo donde el técnico David González tendrá su debut en una competencia oficial dirigiendo desde el banquillo de los ‘diablos rojos’.

El equipo escarlata buscará iniciar con un triunfo su camino en esta competencia, recordando que sumó hombres importantes a su plantilla como el caso del venezolano Darwin Machís y el portero brasileño Jean Fernandes.

Por su parte, el conjunto de la capital del país (antiguo club de La Equidad) jugará el primer partido oficial de su historia bajo ese nuevo nombre y original escudo, equipo que sumó a sus filas a jugadores como Wuilker Faríñez y Larry Vásquez en este mercado de fichajes.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO América de Cali vs. Inter Bogotá

El partido de la fecha 1 en la Liga BetPlay 2026-I se llevará a cabo este sábado 17 de enero a partir de las 4:10 p.m., duelo que se podrá ver en toda Colombia por Win Sports, Win + Fútbol y la plataforma digital de Win Play.

En México se podrá disfrutar del compromiso por Fanatiz, señal que junto con fubo latino 2 también transmitirá el partido para los Estados Unidos. De igual manera, se podrán seguir las mejores acciones del partido por las redes sociales de los equipos protagonistas.

América vs. Internacional de Bogotá EN VIVO:

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 16:10 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 17:10 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 18:10 horas

ET Estados Unidos: 16:10 horas

PT Estados Unidos: 13:10 horas.